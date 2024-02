Embajada de México ‘abandona’ a Manuel Guerrero, detenido en Qatar: ‘No podemos intervenir’

La Embajada de México en Catar aseguró en un breve comunicado que, por su doble nacionalidad, no puede intervenir en el caso de Manuel Guerrero, un hombre mexicano homosexual que lleva siete años viviendo en Qatar y que fue detenido el pasado 4 de febrero en la capital, Doha, debido a su orientación sexual.

“Debido a que el interesado tiene registrada su residencia en Qatar como nacional del Reino Unido, el consulado de ese país en Doha ha sido la entidad responsable y reconocida por autoridades qatarís para hacer gestiones consulares en su favor”, explicó la embajada a través de la red social X.

pic.twitter.com/e5PpP5A994 — Embajada de México en Qatar (@EmbaMexQatar) February 27, 2024

Aún así, aseguraron que la embajada ha estado atenta a su evolución desde que fue enterada del caso. “Se ha mantenido en comunicación con sus familiares, y se ha constatado que cuente con representación legal”, sentenciaron.

Asimismo, aseveraron que continuarán dando “puntual seguimiento” junto a la Embajada de Reino Unido en Doha, además de seguir en contacto con su familia.

Este martes, el Comité Manuel Guerrero, conformado por activistas y agrupaciones de la diversidad sexual para dar seguimiento puntual a este caso, denunció la situación de Guerrero, que fue detenido en Doha tras acudir a una cita acordada a través de una aplicación y allí lo recibiera la Policía catarí.

El colectivo relató que la propia Policía de Catar creó un perfil falso en Grindr, una aplicación de citas, desde donde contactaron a Manuel y concertaron un encuentro con él, haciéndose pasar por un hombre homosexual.

Al llegar al lugar de la cita, Manuel no encontró al hombre con el que supuestamente se vería, sino a policías que lo detuvieron arbitrariamente.

Además, afirmó la organización, le sembraron un cuarto de gramo de metanfetamina, lo encarcelaron y lo sometieron a actos de tortura psicológica.

🚨⚠️🏳️‍🌈 Manuel Guerrero fue apresado y está siendo torturado por ser gay y vivir con #VIH.



Desde el 4 de febrero @GCOQatar lo encarceló por su orientación sexual.



Exigimos al @GobiernoMX intervenir para su liberación inmediata.#CatarDebeLiberarAManuel#QatarMustFreeManuel pic.twitter.com/C04URqXHOz — #QatarMustFreeManuel (@QatarFreeManuel) February 27, 2024

La organización sostuvo también que en la cárcel Manuel ha sido amenazado, aislado, privado de alimentos y agua suficientes, además de que le han negado su derecho a contar con un abogado y ha sido obligado a firmar documentos en árabe sin un traductor de apoyo.

Por otra parte, le han impedido tomar los antirretrovirales que necesita por vivir con VIH.

El Comité solicitó a través de X a la directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Vanessa Calva Ruiz, que se solicite “inmediatamente” la repatriación de Manuel Guerrero, que se les dé una mesa de trabajo interinstitucional y que se garantice la integridad del hombre.

Protestan ante Cancillería mexicana por arresto de Manuel Guerrero en Qatar

Ante la detención arbitraria de Manuel Guerrero, organizaciones y familiares se manifestaron el martes ante la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para pedir que el mexicano sea repatriado.

Enrique Guerrero, hermano de Manuel, estuvo en la manifestación. Ahí, explicó que la policía qatarí está torturando al mexicano por no darle medicamentos.

“Se agrava la situación porque Manuel vive con VIH y el Estado de Catar no le brinda sus antirretrovirales, es decir, lo están torturando y condenándolo a muerte y el Estado mexicano lo que dice es ‘estamos en contacto con la familia’. Que me manden a mí whatsapps ¿de qué me sirve? ¿Eso es todo lo que puede hacer el Estado mexicano?”, sentenció Enrique Guerrero.

El activista Alaín Pinzón, quien estuvo presente en la manifestación, se dirigó a la canciller mexicana Alicia Bárcena para exigirle una solución para Manuel.

“Le recuerdo a Bárcena que son representantes del Estado. Si hay una persona que vive con VIH lo menos que pueden hacer es integrarse a una mesa de colaboración internacional para que pueda llegar a México y tener acceso a sus medicamentos. Las personas que vivimos con VIH no podemos estar sin tratamiento”, sentenció Pinzón.