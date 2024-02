Violencia aqueja elecciones 2024: PAN asegura que candidatos se han bajado por amenazas

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó inacción por parte del Gobierno Federal para atender la violencia que aqueja el actual proceso electoral y admitió que dos de sus candidatos renunciaron a la contienda tras recibir amenazas.

En entrevista con Azucena Uresti esta mañana, el líder del blanquiazul afirmó que se trata de dos presidentes municipales que fueron amedrentados junto con sus respectivas familias, mientras que a un aspirante a diputado local lo golpearon, aunque él sí decidió permanecer en la contienda. Los nombres y las candidaturas no fueron mencionadas por cuestión de seguridad.

“Queremos una democracia en donde los mexicanos decidan sin presiones del gobierno ni del crimen porque este gobierno amedrenta, amenaza con que le va a quitar a la gente el programa social o el apoyo, cuando eso no se lo puede quitar porque además ya están en la Constitución. Además, deja que el crimen organizado, con esto de sus abrazos, baje candidatos, amedrente candidatos, golpee candidatos y hasta asesine candidatos, el gobierno simplemente no hace nada”, sentenció.

Cortés pidió la intervención de un árbitro que regule tanto la intromisión del Gobierno Federal como del crimen organizado e hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a garantizar las condiciones mínimas para que se pueda llevar a cabo un proceso electoral “tranquilo y justo”.

“El protocolo que nos ha propuesto el INE no es suficiente, debe haber medidas preventivas, mapas de riesgo, acciones que hagan que esto no se presente” dijo y mencionó que la violencia no solo afecta a candidatos, sino también a funcionarios y representantes de casilla.

El caso más reciente de violencia contra funcionarios del PAN se registró el pasado 4 de enero, cuando el regidor de Asuntos de la Juventud de Cuautla, Morelos, y precandidato a diputado local, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un gimnasio de la ciudad.

Lezama Barrera recibió cuando menos dos amenazas de muerte por parte de dos organizaciones criminales distintas, confirmó el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortíz Guarneros.

Las amenazas fueron firmadas por grupos criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Tomatitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, las autoridades suponen que Lezama no las denunció ante la Fiscalía estatal, ya que no contaba con medidas de protección al momento de ser asesinado.

¿Cuántos aspirantes han sido asesinados en el proceso electoral 2023-2024?

Al menos 16 políticos que aspiraban a un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2 de junio próximo fueron asesinados entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de este año, según un reporte publicado por la organización Laboratorio Electoral.

El informe indica que se han reportado 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 son asesinatos de políticos (16 buscaban algún cargo en los comicios en marcha), 11 atentados, cuatro secuestros o desapariciones y dos casos de amenaza grave.

Cinco de los aspirantes asesinados militaban en Morena, cuatro en el PAN, tres en Movimiento Ciudadano (MC), dos en el PRD y uno en el PRI.

Asimismo, el reporte puntualiza que los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 estados del país, con Guerrero (8) como el estado con mayor incidencia por violencia electoral registrada, seguido de Veracruz (5) y Michoacán (5).

La agencia explica en su reporte que, en los comicios de 2018, se reportaron 145 víctimas mortales durante el proceso electoral, y en 2021 se sumaron 88 homicidios. Además, indica que, como ocurrió en 2018 y 2021, la violencia se enfoca en el nivel municipal, pues 13 de las 16 personas aspirantes asesinadas buscaban ser candidatas a una presidencia municipal.

Este informe se une al recuento ‘Votar Entre Balas’, monitoreo de Data Cívica, que documentó que 2023 cerró en México como el año con más violencia político-criminal con 574 agresiones, la mayor cantidad en cinco años.

Además, se presentó un día después de que el INE acordara con autoridades de seguridad del Gobierno Federal un nuevo ‘Plan de Seguridad para candidatas y candidatos’, seccionando a los aspirantes a cargos públicos en los próximos comicios de 2 de junio en zonas de riesgo baja, media y alta.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de mexicanos están llamados a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluyendo la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.

Con información de EFE.