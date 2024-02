Prensa mundial destaca la marcha y advierte ‘golpe’ a la democracia

Medios de comunicación del mundo destacaron la marcha que convocó la sociedad civil en México, en defensa de la democracia, la cual se realizó en más de 120 ciudades del país, y algunas del extranjero, tanto en América como en Europa.

The Financial Times, de Reino Unido; The New York Times, de Estados Unidos; El Mundo y El País, de España; televisoras como France 24 o la alemana Deutsche Welle, así como diarios y agencias estadounidenses destacaron la marcha opositora por un voto libre.

El diario inglés recordó en una editorial la elección de 1988 para referirse a la evolución del sistema electoral mexicano, al que ve en riesgo por el plan B del Presidente.

“El razonamiento de López Obrador para mutilar una de las instituciones más populares y respetadas de México es endeble”, dijo en la editorial titulada La democracia ganada con gran esfuerzo en México está en peligro, mientras que la nota de la marcha la publicó con el encabezado: Miles protestan en México contra recortes al organismo de control electoral.

El NYT también publicó notas sobre el plan B del mandatario y lo calificó como un “golpe” a la democracia que busca adelgazar al INE que “contribuyó a acabar con el régimen del partido único”.

Le Figaro, diario de Francia, así como El Mundo y El País se refirieron a la marcha como una movilización opositora a López Obrador, que busca impedir el avance del plan B de la reforma electoral.

La televisora alemana Deutsche Welle destacó que los participantes denunciaron el intento del presidente López Obrador de orquestar una elección de Estado que favorezca a Claudia Sheinbaum.

France 24 destacó las consignas y la descalificación que Sheinbaum hizo a la movilización.

En tanto, la protesta tuvo eco entre connacionales que viven en el extranjero, como en España (Madrid y Barcelona), Francia (París), Reino Unido (Londres), Estados Unidos (Washington) y Costa Rica.

Desde las embajadas y consulados de México en aquellas ciudades exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador elecciones libres y que el gobierno no intervenga en los comicios federales.