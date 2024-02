Coordinador de campaña de Xóchitl en NL acusa a Samuel García de estar detrás de acusación de lavado

Francisco Cienfuegos, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, aseguró este 9 de febrero que las acusaciones en su contra por defraudación fiscal y lavado de dinero son un ”golpeteo político” en su contra.

El colaborador de la virtual abanderada presidencial de la oposición señaló a Samuel García, gobernador de Nuevo León, de coordinar los ataques en su contra.

Este viernes, Reforma publicó que Cienfuegos, delegado de campaña de Gálvez en Nuevo León, es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por defraudación fiscal y lavado de dinero.

¿Qué dijo Francisco Cienfuegos sobre las acusaciones?

En entrevista con El Financiero, el priista aseveró que estos señalamientos no son nuevos, y, además, afirmó que son la manera en la que Samuel García tiene para salir del enredo en el que está medito.

“Siempre que tiene una crisis como la que está enfrentando ahora, en la que (circula un video en el que se le ve) borracho en el Estadio (de los Tigres), burlándose de las autoridades del INE, siempre trata de desviar la atención”, sostuvo el coordinador de campaña en el estado.

Cienfuegos hizo un recuento de los problemas que enfrenta Nuevo León, y acusó a Samuel García de no poder resolverlos, motivo por el que presenta estas acusaciones en su contra.

“Nuevo León está enfrentando las peores crisis que nunca antes se había vivido, en cuatro rubros principales: desabasto de agua, que no tienen una estrategia para poderlo mitigar; la contaminación, el aire que estamos respirando que es muy dañino; la inseguridad y la movilidad”, señaló.

Por esto, Cienfuegos lamentó que García Sepúlveda se concentra en esta presunta investigación en su contra.

“Él le dedica 28 minutos en una rueda de prensa para hablar de Paco Cienfuegos (...) Si se comprueba que una sola transferencia de esas empresas al extranjero, si se comprueba que son mías, yo las dono a todos los niños del DIF Capullos”, se comprometió.

Cienfuegos recordó que el gobernador García ya ha buscado la protección de la justicia para evitar un posible arresto en su contra y de sus cercanos.

“Yo no he tramitado ni promovido un solo amparo contra ninguna carpeta de investigación. El gobernador promovió un amparo contra orden de aprehensión para su persona, su esposa, sus papás, sus suegros, su cuñado, sus hermanos y para los miembros de su gabinete. El miedo no anda en burro, si promueve amparos es porque sabe que es un delincuente”, acusó.

Cienfuegos insistió en diferentes momentos que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer el caso.

¿Qué sabemos de las acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal?

Dentro de la acusación en su contra, el periódico Reforma dio a conocer que la indagatoria tiene como punto de partida una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Nuevo León de diciembre de 2022.

La UIF acusa a Cienfuegos de haber realizado transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos y haber reportado ingresos por otros 66 millones.

También se denuncia a 20 empresas, entre ellas cuatro constituidas por el priista; nueve integradas por personas que trabajaron para él, y otras, relacionadas con clientes o proveedores, varias de ellas clasificadas como ‘factureras’ por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El 30 de enero, Xóchitl Gálvez le dio la bienvenida a Paco Cienfuegos como delegado de su campaña en Nuevo León.