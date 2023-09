El miedo no anda en burro... Samuel García obtiene amparo vs. cualquier tipo de detención

Samuel García, gobernador de Nuevo León, obtuvo un amparo que lo protege de cualquier detención ordenada por la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial del Estado así como de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

Una fuente comentó a El Financiero que un juez de distrito con sede en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, otorgó el recurso legal al mandatario neolonés, el cual también le otorga acceso a cualquier carpeta de investigación que exista en su contra o de al menos 11 de sus familiares cercanos.

Este jueves, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro, declaró que Samuel García se está protegiendo de una persecución política emprendida por el ‘PRIAN’ ante una posible candidatura a la Presidencia.

“Lo que está haciendo es defender sus derechos como un particular y lo de la familia, en virtud de que pudiera existir cualquier tipo de presión. Yo creo que los que tienen miedo (son ellos) pues son los que no quieren que llegue el gobernador, si así lo decide, a una candidatura, pero él no tiene miedo”, dijo el funcionario.

Navarro agregó que a la fecha existen al menos 200 carpetas de investigación en contra de funcionarios estatales interpuestas por actores políticos de oposición.

“El riesgo ahí está, ya sabemos que es cierto lo que está pasando” indicó el funcionario.

“No puede uno estarse arriesgando, tenemos que acudir a tribunales federales en defensa de nuestros derechos”, mencionó Navarro.

Samuel García es un experto... en hacerse la víctima, dice experta

En redes sociales, la activista Liliana Flores Benavides expuso que es probable que esta estrategia tenga un fin electoral.

“Dice además que como es un posible candidato a la Presidencia, por parte de su partido, quieren impedir que lo sea. Se dice perseguido político. La única forma de impedir jurídicamente que el gobernador contienda como candidato a la Presidencia es quitándole el fuero del que goza, y esto no lo veo posible”, apuntó la activista.

“En todo caso lo que se aprecia con esta medida es que es una forma de hacerse la víctima, como una medida de mercadotecnia política. En esto es experto”, agregó Flores.

En el Congreso de Nuevo León, diputados de oposición le pidieron al gobernador Samuel García demostrar la persecución política de la que acusa.