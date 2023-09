AMLO defiende a Samuel García: ‘Lo están maltratando, no puede ser monedita de oro’

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en medio de los enfrentamientos que ha tenido los partidos PRI y PAN, los cuales buscan frenar sus planes para obtener la candidatura presidencial en Movimiento Ciudadano.

“Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García, aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso, si no la vida no sería vida, y no se puede ser monedita de oro cuando se está trabajando para servir al pueblo, siempre va a haber inconformidad y además eso es consustancial a la democracia”, comentó esta mañana.

La semana pasada ambos funcionarios inauguraron juntos la primera etapa del acueducto “El Cuchillo II” que servirá para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Monterrey que actualmente enfrenta una crisis hídrica debido a la gran cantidad de población que ha sido atraída a la zona. Desde ese entonces, López Obrador ha reiterado sus agradecimientos al gobernador de Nuevo León por colaborar en el proyecto.

“Y ya termino nada más haciendo un reconocimiento muy especial, el mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque, como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras, eso lo ha entendido muy bien Samuel y por eso hemos podido avanzar”, dijo durante la inauguración de la obra.

Un día después del acontecimiento, los dirigentes del Frente Amplio por México encabezaron un evento en Nuevo León en el que acusaron a García de formar parte del equipo de López Obrador, quien, según afirmaron, busca impulsarlo para dividir a la oposición y fortalecer a Morena.

Asimismo, lo acusaron de presionar a diputados locales del PRI y el PAN, mismos que son mayoría en el Congreso de la entidad, para lograr una mayoría a favor de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura.

Ante estos señalamientos, Marko Cortés, líder nacional del PAN, Alejandro ‘Alito’ Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, le exigieron dejar en paz a sus legisladores locales, además de que en días recientes sonaron cuatro solicitudes de juicio político. También surgió la posibilidad de evitar a toda costa que García Sepúlveda busque la candidatura a la Presidencia.

¿Cómo el PAN y el PRI podrían negar la candidatura a la Presidencia de Samuel García?

Si bien aún no ha dejado clara su postura sobre buscar la Presidencia en 2024, si Samuel García intentara solicitar un permiso para separarse temporalmente de su cargo como gobernador de Nuevo León, dependerá de lo que diga el Congreso local.

El artículo 115 de la Constitución de Nuevo León señala que “el cargo de Gobernador solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso del Estado”. Es decir, que si Samuel García decide separarse de su cargo necesitará de la determinación de los diputados de la entidad.

El Congreso de Nuevo León actualmente se integra así:

14 diputados del PRI.

14 diputados del PAN.

11 diputados de Movimiento Ciudadano.

2 diputados de Morena.

Un diputado del Partido Verde.

Con ello, si así lo decide el PRI y el PAN, podrían evitar que Samuel García buscara la Presidencia en una votación local; sin embargo, existen expertos que creen que eso no es posible.

“En todo caso, un gobernador llega al cargo por voluntad y puede, por voluntad, abandonarlo. Es la voluntad la que prevalece y García podría presentar una acción de inconstitucionalidad y pelearlo en los tribunales federales”, dijo al diario El País María Eugenia Valdes Vega, especialista en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Samuel García ha seguido la narrativa de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano y asegura que el partido no debe buscar ningún tipo de alianza con el PRI, PAN y PRD, partidos que consideran añejos en una alianza que han señalado como el ‘Titanic’, en referencia a que naufragarán en las elecciones de 2024.