Rosario Robles acusa al Gobierno de encerrarla con una licencia falsa: ‘Querían privarme de la libertad’

‘Se utilizó este documento fabricado para retenerme’, acusó este jueves la exfuncionaria Rosario Robles, quien permaneció tres años en la cárcel por representar ‘riesgo de fuga’ para la Fiscalía de la Ciudad de México, la cual argumentó que no podía permitir su libertad por tener dos licencias.

Sin embargo, este miércoles 31 de enero, la Fiscalía capitalina reconoció en un dictamen que la segunda licencia, por la que mantuvo a Robles en prisión, es falsa y determinó que su audiencia será postergada hasta finales de febrero.

Por esta razón, la exlíder de Sedatu hoy denunció que no hubo ninguna disculpa por parte del Gobierno, sino “una persecución”, además de señalar que el único objetivo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador era mantenerla encarcelada por ser un “trofeo político” para su sexenio.

“Esta licencia era falsa y que fue fabricada una prueba para privarme de mi libertad que era el objetivo, el objetivo no era la verdad, el objetivo no era la justicia, sino privarme de mi libertad en un trofeo político por parte del actual Gobierno”, sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

También acusó que la Fiscalía de la CDMX pretendió archivar esta investigación, pero gracias a su hija Mariana no logró este propósito, ya que su familia “hablaron con los medios y denunciaron estos hechos e impidieron que esto sucediera”.

Una de las irregularidades, añadió, fue cuando la FGR presentó una carpeta ante el juez en la que solo incluía su licencia falsa y no la verdadera: “Solo traía esta licencia (falsa), no sale por lo menos que yo tenía otra licencia, sale esta con una dirección falsa, con una fotografía de internet, con una huella digital falsa y con una firma que no es mi firma”, dijo.

Por ello, Robles explicó que su defensa tuvo que acreditar que el documento era apócrifo e incluso solicitó un peritaje para pedir el cambio de la medida cautelar, pero les fue negado.

“A pesar de que lo habíamos comprobado, se había utilizado el argumento para decir que yo me podía fugar, cuando yo me había presentado voluntariamente a la audiencia”, agregó.

La exjefa de Gobierno de la CDMX lamentó que aún falta mucho para saber “quién fue el artífice de esta prueba fabricada que se utilizó para meterme a la cárcel”.

Además, Rosario Robles expresó que estar presa no solo le quitó su libertad, también “le afectó a mi familia, a mi hija de manera fundamental, afectó mi honra y mi reputación.

“Yo lo he traducido en una especie de tentativa de feminicidio porque el seguir en todo este proceso me impide participar abiertamente en un proceso electoral que para mí es fundamental para el país este año”, finalizó.