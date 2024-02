Críticas a Biden no pegan a relación bilateral: analistas

Los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Departamento de Estado y de Joe Biden están destinados a la audiencia mexicana, mientras que la relación bilateral sigue su curso, sostuvo Iliana Rodríguez, académica del Tec de Monterrey.

Después de que el mandatario mexicano acusara al Departamento de Estado de haber filtrado la información sobre presunto dinero del narcotráfico en su campaña de 2006, y que le llamara demagogo a su homólogo estadounidense, Rodríguez sostuvo que la relación va en dos vías.

“Hay dos agendas, la retórica en las mañaneras, que son ruidosas, y la que realmente está ocurriendo en el día a día”, apuntó la experta.

Por el contrario, reflexionó que “estas contradicciones (entre las palabras y las acciones) obedecen a retórica y discurso que trata de posicionar una verdad como única para generar votantes dentro de Morena”.

En cuanto a las acciones a seguir, en caso de que se quisiera presentar un reclamo formal y no nada más un comentario en la mañanera, explicó que la canciller Alicia Bárcena debería pedir una explicación formal.

Además, agregó que “eso es lo que debería de estar ocurriendo en este momento para que sea la propia Cancillería, a través de la embajada en Estados Unidos, quien haga el reclamo a los órganos que podrían estar involucrados, como la DEA”.

Por otra parte, Gustavo López Montiel, también investigador del Tec de Monterrey, estuvo de acuerdo en este punto, aunque resaltó que López Obrador también le podría estar enviando mensajes al mandatario estadounidense.

“En realidad, sí hay una parte que tiene que ver con lo que quiere que Biden sepa, pero en realidad él le está hablando a sus electores”, dijo.

El académico sostuvo que estos nuevos comentarios del mandatario son una respuesta a las presiones del presidente Biden, que a su vez tiene la reelección en puerta.

Sin embargo, apuntó que los dichos del mandatario mexicano no tienen mucha repercusión en el norte, aunque le envíe guiños a su homólogo estadounidense.

“Si revisamos las noticias en Estados Unidos, la respuesta del Presidente no está, porque no la asumen como respuesta. Lo que se dio a conocer circuló en algunos espacios, pero no es relevante”, sentenció.