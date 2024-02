AMLO apunta a gobierno de EU por reportaje sobre financiamiento del narco

“En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores", manifestó el mandatario. [Fotografía. Especial]

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó “calumnia”, sugirió intervención de la Oficina para la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y denunció que el gobierno de Estados Unidos tolere estas prácticas, luego de que el periodista Tim Golden publicó un reportaje en el que refirió que la DEA investigó el presunto financiamiento de Joaquín el Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, en su campaña presidencial de 2006.

“Es completamente falso, una calumnia. Están, desde luego, muy molestos y, lamentablemente, la prensa, como hemos visto, no sólo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder”, soltó.

“En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios y aquí también, pero no hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas”, recriminó.

Apuntó a las elecciones que se realizan en Estados Unidos y en México: “Es montaje y es propaganda sucia por la temporada”.

Además, resaltó que hay molestia, porque el gobierno de México tiene respaldo popular, “y a ellos siempre, a los oligarcas y a los extranjeros, les ha importado tener, o títeres en la Presidencia o presidentes debilitados, sin autoridad moral, para que puedan someterlos”.

Puso como ejemplo la administración de Felipe Calderón: “Hacían lo que querían, lo que se les daba la gana, y eso ya no sucede”.

Así, pidió al gobierno de Estados Unidos, y en particular al Departamento de Estado, que diga “cuál es su problema”.

“Nada más decirles: pues no a la DEA, al Departamento de Estado, al gobierno de Estados Unidos, que esto tiene que ver con el hampa del periodismo y de la política. Y que, si hay algo que no les gusta, pues que lo planteen abiertamente, que no lo manden a decir. La política es un imperativo ético, porque esto es calumniar”, aseguró.

Exigió al Departamento de Estado que presente las pruebas de lo que se dice en ese reportaje.

Criticó que actúen de esa forma, pese a que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha sostenido que hay una relación en pie de igualdad y no de subordinación.

“No dejan de actuar con prepotencia y no quieren respetar nuestra soberanía, aun cuando el presidente (Joe) Biden ha sido muy respetuoso; sin embargo, los aparatos que tiene desde hace tiempo, las agencias hacen lo que se les da la gana”, indicó.

Acotó que, si bien no emitirá una denuncia formal, de manera pública sí condenará que en Estados Unidos aún se toleren esas prácticas.

Al mandatario se le cuestionó si la intromisión del narco no era una realidad en las campañas electorales, a lo que respondió de manera afirmativa, pero “no con nosotros”.