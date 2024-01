Refuerzo para la bancada de Morena: ¿Quién es el diputado Salvador Caro?

Salvador Caro Cabrera renunció a Movimiento Ciudadano para saltar a la bancada de Morena, tras no obtener la candidatura del partido naranja por la alcaldía de Guadalajara, en Jalisco.

Así lo anunció Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, este martes 30 de enero, durante la sesión plenaria del partido guinda, donde calificó a Caro Cabrera como un funcionario comprometido y dispuesto a abonar a la cuarta transformación.

Pese a su llegada a Morena, Caro Cabrera ha tenido algunos ‘encontronazos’ con miembros del partido y ha realizado críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién es Salvador Caro Cabrera?

Caro Cabrera el licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Se ha desempeñado como diputado local y federal por Jalisco, asesor en el Ayuntamiento de Guadalajara y director del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Zapopan.

En 2005, fue secretario del Consejo Municipal de Crónica e Historia y para 2007 se convirtió en regidor de Guadalajara.

En septiembre de 2022, el diputado Caro Cabrera explotó contra el legislador de Morena, Oscar Cantón y le aventó un paquete de cotonetes, luego de que el legislador del partido guinda le llamara “Salvador Barato”.

Ello, luego de que Oscar Cantón dijera que le recomendaba al diputado “Salvador Barato que piense antes de hablar, que se oxigene y que piense por México antes de decir las cosas”, durante la Reunión Ordinaria de Puntos Constitucionales sobre la iniciativa del PRI de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.

Salvador Caro respondió hasta el final de la discusión, diciendo que era reprobable utilizar este tipo de insultos, aunque después se lanzó contra la edad de Cantón y le aventó un paquetito de cotonetes “por si no escucha bien”.

“Me parece reprobable y es un insulto a mi familia, a quiénes se apellidan en México como un servidor... A mí no me llega calor lo dicho porque comprendo la edad y la situación de quién lo hizo, y mi apellido es Caro, Caro Cabrera, y le voy a regalar unos cotonetes por si no escucha bien por su edad, lo haga de aquí en adelante”, dijo el diputado.