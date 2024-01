El gran pendiente del legado: AMLO admite que no resolverá problema de la inseguridad

A ochos meses de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que no podrá resolver el tema de la inseguridad, pero recomendó continuar con la estrategia.

“Si continuamos con la misma política lo vamos a resolver. Ahora sí que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero, si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver”, expresó.

Acotó que mientras aquí se atienden las causas, en Estados Unidos ni siquiera han hecho conciencia de que deben trabajar en ello. “En nuestro país más que en algunos sitios, consumo de droga, y eso tiene que ver mucho que aquí se mantienen unidas nuestras familias”, dijo.

“Uno de los problemas que tienen –te lo digo de manera respetuosa– en Estados Unidos es que apenas son adolescentes los hijos y ya se tienen que ir de la casa, y aquí no pasa eso, aquí hay apapacho”.

Recordó que él incluso ha planteado a funcionarios de ese país que se apliquen programas de becas, para que los jóvenes puedan estar al menos tres años más en su casa luego de los 18 años.

“Ahora es fentanilo, pero va a surgir otra droga, y va a ser lo mismo porque el problema está ahí. Lo que está pasando en Estados Unidos es que culturalmente hay una decadencia, una descomposición social, y eso es muy difícil. Pueden ser potencia bélica, contar con la bomba atómica, pero enfrentar la pandemia del fentanilo no va a ser fácil, y más si se aferran, sobre todo los dirigentes, a querer resolver el problema con el uso de la fuerza y no atendiendo las causas”, aseguró.

López Obrador defendió, una vez más, que su gobierno ha contenido las cifras de homicidio doloso, principal indicador en la materia.

Usó nuevamente la gráfica en la que se compara con las pasadas administraciones, cuyos datos refieren que ese delito de alto impacto ha bajado 20% desde 2018, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón se incrementó en 192%.

“Si en 2006 había 10 mil 452 homicidios… ¿Qué lleva a Calderón a declarar la guerra?”, cuestionó.