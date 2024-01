Plan hídrico de AMLO ‘carece’ de fechas e indicadores definidos

"Cerca de 9 millones que no tienen ningún tipo de acceso al agua y que generalmente viven en las zonas más marginadas del país”, alertó el Consejo Consultivo del Agua. [Fotografía. Diego Bonilla]

En medio de la creciente crisis por la escasez de agua potable en diversas partes del país, 70 por ciento de los indicadores del Programa Nacional Hídrico 2019-2024 del actual gobierno carece de resultados para su evaluación, alertó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con un Informe de Monitoreo 2023 de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo que entregó al Congreso de la Unión, advirtió que “la mayoría de los indicadores son de gestión; es decir, representan procesos de entrega de bienes y servicios que no implican resultados por sí mismos”.

“Cabe destacar que 70 por ciento de los indicadores no reportan datos o no tienen definida una meta sexenal, por lo que no se puede realizar el análisis del cumplimiento”, subrayó.

Además, resaltó que “más de la mitad de los indicadores que definió el programa cuentan con calidad moderada y con oportunidad de mejora; esto implica que no miden cambios en problemáticas a las que se dan seguimiento y no cumplen con algunos de los criterios mínimos”.

En cuanto al cumplimiento de la garantía de “asegurar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable”, indica que “se observa que 1.1 (por ciento) alcanzó la meta intermedia y presenta un avance muy rezagado en la consecución de la meta sexenal”.

La evaluación al cierre de 2023 destaca que, “en cuanto a los resultados, se observa que incrementó el grado de presión de las zonas centro y norte del país”.

Explica que, en cuanto a “aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos”, sólo “alcanzó la meta intermedia, pero presenta un avance rezagado en la consecución de la meta sexenal”.

Sobre la “eficiencia en el uso del agua medida como el cociente de valor agregado bruto entre agua utilizada”, indica que los resultados “no pueden ser analizados debido a que no presentan reportes de datos al cierre 2022, meta sexenal o meta intermedia”.

Por otra parte, el Consejo Consultivo del Agua (CCA) alertó que “nuestro país vive en una situación de estrés hídrico grave. Hoy tenemos a 21.3 millones de mexicanos que no tienen red de agua, de acuerdo con el INEGI, y lo más grave es que tenemos cerca de 9 millones que no tienen ningún tipo de acceso al agua y que generalmente viven en las zonas más marginadas del país”.

Advirtió que, “de no atenderse la actual crisis del agua que estamos viviendo, los problemas de escasez, la sobreexplotación, la contaminación e inequidad en el acceso, darán origen a conflictos sociales”.

De ahí la importancia –subrayó– de “abordar en primera instancia la garantía del acceso al agua para las comunidades, así como temas ligados como el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura”.

Por ello, propuso a la Cámara de Diputados “el abordaje de cinco desafíos por el agua que requieren de una especial atención del gobierno, del sector social y privado para trabajar desde la planeación de largo plazo y resiliencia hídrica”.

Al entregar los resultados de los cinco foros de los Diálogos por el Agua: un país con seguridad hídrica, puso en el centro de la agenda cinco ejes generales: cumplimiento del derecho humano al agua; la inversión para el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura hídrica; la seguridad hídrica; certeza jurídica, y una cultura y uso sustentable del agua.

Este organismo –creado hace 24 años desde la sociedad civil y reconocido en la Ley de Aguas Nacionales como un espacio de participación de expertos, científicos, académicos, organizaciones sociales y usuarios del agua– impulsa que se planteen “soluciones integrales para que los tomadores de decisiones cuenten con información para generar políticas públicas que garanticen la seguridad hídrica para las futuras generaciones de mexicanos”.

Planteó que “el derecho humano al agua debe considerar los mecanismos de atención urgente para la población en pobreza extrema (10.8 millones, según el Coneval)”.