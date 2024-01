Escasez de agua potable llega a ocho colonias de la zona norte de Toluca

La escasez de agua potable ha llegado a la zona norte de la capital mexiquense, donde se ubican colonias como Tlacopa, Guadalupe, Club Jardín, Ángeles, Doctores, Lomas Altas, Santiago Miltepec y Rancho la Mora.

Si bien el Sistema Cutzamala, que está en crisis por los bajos niveles que tienen las presas Miguel Alemán, Villa Victoria y El Bosque, no surte del líquido en su totalidad a la ciudad de Toluca, vecinos acusan que es por la inmoderada extracción de agua de los ríos y mantos freáticos que hay en Santo Tomás de los Plátanos, Colorines y el mismo Valle de Bravo, para llevar el recurso natural a la capital del país.

Vecinos estiman que en las citadas colonias y barrios toluqueños habitan hasta cuatro mil familias, de ser así, la afectación sería a unos 16 mil habitantes, si se toma en cuenta que cada vivienda puede contar con cuatro integrantes de familia.

La vecina de la colonia Los Ángeles, Martha Silva Díaz, sostuvo que en diciembre pasado, les dijeron que se iba a restringir el agua potable en sus casas, pero no que se iba a suspender el servicio.

“Nos han estado suspendiendo el agua por semanas, no nada más por días, a ratos llega a caer en la madrugada y no tiene la suficiente presión para subir a los tinacos, entonces, hay gente discapacitada, hay gente de la tercera edad que no tiene agua, ni siquiera para los baños, si es una verdadera problemática. Ayer (miércoles) nos dejaron caer un rato el agua, de las tres de la mañana como a las nueve, el resto del día no hubo agua, esto tiene años, no es de ahora, esto tiene años”.

Familias de Toluca denuncian la suspensión del servicio de agua en sus colonias. (Ricardo Guadarrama)

Al manifestarse un grupo de amas de casa en la conocida como “Glorieta de la Maquinita”, expresaron que hace años esta zona de la ciudad capital fue muy rica en agua, sin embargo, la sequía en el subsuelo ha agrietado incluso algunas viviendas.

“En La Mora y en la colonia Los Ángeles hay casas deshabitadas cuarteadas desde los cimentos, la casa que está al lado de mi casa tiene problemas también, si esa casa se hunde pues mi casa también se va”, abundó la vecina Silvia Díaz.

Al entrevistar a la señora Raquel, recordó que en marzo pasado, en la colonia Los Ángeles, las autoridades les dejaron dos semanas sin agua. “Ni siquiera para el baño. Al día de hoy nos mandan agua a ocurrencia, cinco o 10 minutos, otra problemática es que estas casas no cuentan con cisterna porque ya son casas muy antiguas, entonces, llega directamente el agua a los tinacos, obviamente sino lleva fuerza no alcanza a subir.

“La gente quiere tener ya el servicio de agua para sobrevivir, mucha gente de estas colonias es gente de la tercera edad, las cuales no pueden hacer movimientos para que les suban el agua a los tinacos, porque también llegan las pipas del gobierno y ellos no quieren subir el agua a los tinacos, ese es otro problema, entonces la gente tiene que gastar, pagar garrafones para hacernos del agua”, expresó.

Por su parte, Jessica Araceli Hernández Jiménez, primer delegada propietaria de “La Maquinita”, sostuvo que estas colonias son surtidas del Sistema Cutzamala y sumó el problema de las tuberías que hay en las casas y que están en mal estado, lo que provoca fugas del recurso, “la presión que nos está manejando el gobierno federal y el gobierno estatal no reduce la presión, desafortunadamente por la baja presión el agua ya no alcanza subir a los tinaco”. Subrayó que por riesgo de trabajo, los empleados del ayuntamiento que llevan las pipas de agua no pueden subir el líquido hasta los tinacos de las viviendas.

Y es que el año pasado, en Rancho la Mora, vecinos compraron una pipa de agua y uno se ofreció a subir con la manguera a los tinacos y terminó con una descarga eléctrica, por lo que paró en el hospital. “El Organismo de Agua y Saneamiento ha ofrecido el servicio con pipas, pero es pie a tierra, llenando botes y cubetas”.

La falta de agua en colonias de Toluca

En recientes fechas, vecinos de colonias y barrios como La Retama, San Miguel Apinahuisco y La Teresona, en la conocida como “Sierrita de Toluca”, han estado acarreando agua en botes y cubetas una vez que el gobierno local les lleva pipas de agua. La escasez del agua se extiende a la parte sur, donde se localizan colonias como Universidad, Ocho Cedros y El Seminario.

El ayuntamiento de la capital del Estado de México ha calificado la situación como crítica ante la disminución en el suministro de agua que proviene del Sistema Cutzamala, pues de 9.5 metros cúbicos por segundo que se recibían bajo actualmente a 8.00 metros cúbicos por segundo, lo que afecta 55 colonias y 17 delegaciones donde habitan hasta 170 mil personas.

El presidente municipal priista, Juan Maccise, ordenó el despliegue de brigadas operativas para la distribución “directa de agua mediante pipas, como parte del esfuerzo integral del ayuntamiento para abatir la problemática de suministro en las áreas afectadas”.

La autoridad edilicia hizo un llamado a los miles de toluqueños, a que sean razonables en el uso del líquido dentro de las viviendas, reparar alguna fuga que se tenga en el hogar y fomentar la conciencia sobre el cuidado del agua.