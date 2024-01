Teresa Reyes, comisionada Nacional de Búsqueda, evita hablar de los desaparecidos en el país

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagun, se escabullo por la puerta de la cocina de un hotel de Hermosillo para no responder preguntas de la prensa, luego de una reunión con representantes de los colectivos de Sonora.

Previamente, la madres buscadoras le dejaron saber algunas demandas y además le expresaron el rechazo a cualquier censo que el gobierno pretenda hacer, dejando en claro que el número de desaparecidos, lejos de disminuir, se sigue incrementando.

El encuentro se realizó la mañana de este miércoles 24 de enero y al final del mismo, la comisionada rechazó dar entrevista a los representantes de los medios que la esperaron por varias horas, saliendo del lugar, literalmente, por la puerta de la cocina.

Quienes sí hablaron con los reporteros, fueron las madres buscadoras y entre las demandas que se informaron, destacan las de Nora Lira Muñoz, líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón quien denunció que la cifras que presentan en los censos no concuerdan con las que manejan los colectivos.

“No somos un censo, no somos unas cifras, no nos interesa un censo, la verdad que nosotros queremos que se muevan para buscarlos, el censo no nos importa a ningún colectivo, y sí es preocupante ver las cifras que las autoridades arrojan con lo que nosotros tenemos, creo que no concuerdan las cifras”, puntualizó la obregonense.

Lira Muñoz, en cuanto a las fosas comunes que han encontrado, demandó “que se les tomen las pruebas a todos los cuerpos, porque sabemos que de ahí van a salir muchos (desaparecidos) y se van a poder entregar”.

Otra demanda a la Comisionada Nacional es en relación a la necesidad de maquinaria pesada para ayudar a las actividades en campo que realizan los colectivos de búsqueda, la cual será operada por personal de la Comisión, mientras que se piensa contratar a personas locales para formar una delegación en Sonora.

Las madres, según expuso Ana Isabel Corral, líder de Guerreras Buscadoras de Cajeme, también lanzaron una petición en torno a la necesidad de contar con delegaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda en Sonora.

“Necesitamos que de la misma Comisión Estatal de Búsqueda, haya sedes regionales, porque la verdad (sólo) está en Hermosillo, y los demás municipios, para el norte, como Caborca y más arriba, están en el olvido; nosotras también, todo lo que es el sur del estado estamos en el olvido. Que sean subdelegaciones a norte y sur, para que tengamos más acompañamiento”, pidió.

Asimismo, se solicitó personal experto en el Centro de Identificación Humana en Hermosillo, pues de lo contrario los casos podrían quedar en el olvido.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, manifestó que hubo varios temas que quedaron fuera, para darle lugar a los temas de las búsquedas inmediatas, pero recordó que el tema de la búsqueda seguirá siendo el principal trabajo de los colectivos.

“Sabemos que es lo que tenemos que pedirles, porque sabemos que ellos no harán la búsqueda, ni la investigación que tenemos que seguir nosotros, entonces necesitamos también la herramienta y tecnología que ellos tienen y que nosotros no”, expresó.

Flores Armenta puso el dedo en la llaga al desacreditar la versión oficial de que el número de desaparecidos va a la baja.

“Aunque diga el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) que el índice de desaparecidos está bajando, no es verdad, está aumentando”, sentenció.