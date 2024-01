AMLO duda de autenticidad de video de mujeres Wixarika pidiendo ayuda al CJNG

'Hay que ser precavidos y no caer en trampas', dijo AMLO sobre el video de las mujeres Wixarika.

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda la autenticidad del video que se difundió en redes sociales atribuido a mujeres de la comunidad Wixarika, quienes -con el rostro cubierto- habrían pedido a Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, presunto líder del CJNG, terminar con la inseguridad en su comunidad y “córtale la cabeza” a ‘El Rojo’, supuesto responsable de cobro de piso, extorsión, desapariciones y asesinatos en Jalisco.

“Ante esta situación tan atroz, le queremos pedir a usted nuestro regalo de Año Nuevo, que nos quite a este vulgar ratero, bandido, llamado ‘El Rojo’. Córtale la cabeza, mata al bandido este. Con este gesto le hará justicia a toda la gente de la zona norte de Jalisco”, pidieron las mujeres.

“Si nosotras tuviéramos armas, nosotras mismas los matábamos. Pero tristemente no tenemos; nos cubrimos el rostro por una sencilla razón: nos puede buscar y matarnos”, añadieron.

Piden al líder del #CJNG acabar con El Rojo



Mujeres que se identifican como integrantes de la comunidad Wixarika de la zona norte de #Jalisco dicen no aguantar más a El Rojo quien es el azote de la región. pic.twitter.com/iH6joVS9LF — Gloria Reza (@GloReza) January 16, 2024

Cuestionado sobre la grabación en la conferencia matutina, el mandatario mexicano dijo que sí tenía conocimiento sobre el video, pero que no podía asegurar que el contenido sea real y que su gobierno no tenía ninguna denuncia sobre violencia o inseguridad en las comunidades mencionadas por las mujeres indígenas.

“No tengo mayor información. Es un video en donde le piden al jefe de una banda que los proteja, o que no les hagan daño. Pero no sabemos en qué condiciones se grabó. No podemos estarle dando autenticidad a cualquier material”, declaró.

“Hay que ver la autenticidad de esos vídeos y de la información, porque no se sabe quién sube a la red eso, hay que ser precavidos, no caer en trampas. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de comunidades, pero sí sé del video, porque los promueven en las redes. Si aquí hablamos de eso, les hacemos el juego, el caldo gordo”, añadió.

Finalmente, el titular del Ejecutivo reiteró su llamado a la ciudadanía a no apoyar ni solicitar apoyo de ningún grupo del crimen organizado o de la delincuencia.