AMLO ‘se salta las reglas’; pide a oposición dar a conocer su plan electoral

En plena intercampaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la oposición, en su mañanera en Querétaro, por no contar con un proyecto alternativo para hacer frente al movimiento que él representa.

“En vez de estar sólo en el ‘no, no, no’, viendo qué hacemos, además, desesperado y cada vez enseñando más el cobre, haciendo el ridículo, deberían de estar haciendo una propuesta alternativa, 10 puntos, 20, 30, 40, 50. ‘Esto es lo que proponemos’”, dijo el mandatario.

“Pero díganme un punto. Díganme de algo que estén proponiendo en beneficio del pueblo de México o algo que estemos haciendo nosotros mal y que ellos van a hacer bien, y que expliquen ¿cómo?, el remedio y el trapito”.

Si bien acotó que no les debería dar consejos, o en su caso cobrarles, sugirió que se consigan asesores.

Criticó que tienen de su lado a los intelectuales “conservadores”, así como a la mayoría de los medios de comunicación.

“Cómo es posible que con todo ese potencial de gente pensante no puedan elaborar una propuesta para el pueblo alternativa. No les gusta lo de nosotros, entonces qué es lo que proponen, pero con claridad”, pidió.

Para ejemplo, recordó el caso de Acapulco, Guerrero, pues el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que los apoyos monetarios para la gente afectada por el huracán Otis no han llegado.

“No estar ahí diciendo ‘no mandaron la ayuda a Acapulco’, ‘le engañaron, señor Presidente’, cómo si ya soy el Presidente de más edad que ha habido en el país, cómo me van a estar engañando a estas alturas. Ya se demuestra que no, no me engañaron, que sí están llegando los apoyos a Acapulco”.

“Y así esto de las circunstancias e inventos de todo tipo”, apuntó.

El Ejecutivo federal afirmó que la confrontación que tiene con la oposición es sana.

" O sea, yo sí me confronto en buena lid con mis adversarios, que no son mis enemigos, porque considero que no le conviene al país el que regrese la política neoliberal, neoporfirista, el conservadurismo”.

Refirió que ese modelo generó una crisis que pasó por lo económico, lo social, lo político y lo moral.

Durante el fin de semana, el Ejecutivo se dijo seguro de que su proyecto tendrá continuidad con la elección 2024, y quien lo sustituya será igual o mejor que él, en referencia a Claudia Sheinbaum, aspirante por Morena a la Presidencia.