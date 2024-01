Que la ‘4T’ es un régimen autoritario ‘es puro cuento’: Claudia Sheinbaum

La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, rechazó que la autodenominada “cuarta transformación” represente un régimen “autoritario”.

Acompañada de la candidata de Morena a la gubernatura a Veracruz, Rocío Nahle, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, al encabezar un mitin en la Plaza Cívica 18 de Marzo de Poza Rica, dijo que el movimiento, que lidera el presidente López Obrador, “ha representado siempre la democracia”.

La oposición ha señalado que en la elección del 2 de junio se definirá el rumbo entre democracia o autoritarismo. “Ahora quieren colocar una nueva narrativa. Dicen que la decisión es democracia o autoritarismo. ¿Quién ha representado siempre la democracia? El movimiento de transformación”, aseguró y agregó:

“Democracia quiere decir un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, y eso es lo que estamos viviendo con el movimiento de la cuarta transformación, así que eso es un cuento. Nosotros siempre hemos defendido las libertades, la democracia, y siempre hemos defendido el bienestar del pueblo”.

En el último día de precampañas, la morenista, por otra parte, llamó a sus simpatizantes a no confiarse y, sobre todo, a trabajar para asegurar la victoria. “Necesitamos caminar juntos, no confiarnos de que ya todo está resuelto, hay que trabajar para el 2 de junio que está muy cerca. Y yo les aseguro que el 2 de junio en la noche vamos a estar celebrando el triunfo de nuestro movimiento”.

Antes, el vocero de su campaña, Gerardo Fernández Noroña, aseveró que la precandidata de Morena “hará pomada” en los tres debates electorales a la opositora Xóchitl Gálvez, quien ha retado a Sheinbaum a debatir.

“Va a haber tres debates sin teleprónter, sin chícharo, sin nadie que le diga cómo le va a hacer. (Claudia Sheinbaum) la va a ser pomada (a Xóchitl Gálvez). Después del primer debate ya no va a querer otro. Va a decir: ‘ya no me hagan caso, ya no quiero debatir’”, soltó.

Asimismo, Fernández Noroña respondió a la propuesta del precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien pidió al Instituto Nacional Electoral realizar 13 debates durante el proceso electoral.

“Ya está pidiendo que haya un debate diario, tres veces al día, antes y después de cada alimento. Por más debates que haya, nos van a hacer lo que el viento a Juárez, el pueblo ya decidió que la cuarta transformación debe continuar”, añadió.