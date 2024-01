‘¿Continuidad? Son responsables de un millón de muertos’: Xóchitl

“¡Carajo! Con un millón de muertos, ¿cómo se puede prometer continuidad? Continuidad es impunidad, es mediocridad, es inseguridad, es falsedad”. Xóchitl Gálvez Ruiz inició el tramo final de su precampaña de forma sólida y contundente.

Ante más de 20 mil personas, la panista no perdió el tiempo y reclamó que se busque mantener las mismas acciones que durante estos cinco años han causado la muerte de más de un millón de personas, y señaló directamente al gobierno federal de ser el culpable.

Con esta acusación también soltó un golpe recto al discurso de Claudia Sheinbaum, quien promete mantener las políticas que habrían provocado el fin de todos estos mexicanos.

Sin tener claridad en las cuentas, la precandidata de la oposición sostuvo que “este gobierno ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos, 800 mil por la pandemia, 175 mil por la violencia y el crimen y, desafortunadamente, los que faltan. Y otros 200 mil muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicamentos”.

Lo duro de su mensaje contrastó con lo discreto de su llegada. Las luces se atenuaron y una pequeña mancha blanca empezó a moverse entre la gente. Gálvez Ruiz , acompañada de sus hijos Diana y Juan Pablo, recorrieron el largo pasillo que rodeaba el escenario central.

Se paseó entre la gente que había ingresado minutos después de las 10 de la mañana, aunque llevaban mucho tiempo más esperando afuera.

Bailando, cantando y hasta haciendo ruidos con sartenes, sus simpatizantes esperaron la llegada de la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Ya entrada en su discurso, lanzó nuevos señalamientos, pero en este caso fueron directamente contra Sheinbaum Pardo.

Gálvez Ruiz se plantó para retar a su contrincante, “así es que, Señora Sheinbaum: si le dan permiso, nos vemos en los debates”.

Al centro del escenario, y con la ayuda de teleprompters que le iban dictando su discurso, Gálvez Ruiz también dijo que, aunque su familia se preocupe, ella sabe que tiene que combatir al crimen organizado.

El tema de la seguridad ha sido central en su discurso a lo largo de este proceso. En este rubro ha insistido en que la estrategia de “abrazos y no balazos” no puede continuar.

Ahora, en su precierre, aseguró que “varias veces me han preguntado (mis hijos) si no me da miedo enfrentar a la delincuencia. Y, ¿saben qué les he dicho? Que me da más miedo dejarles a ellos un país bañado en sangre. Va por mis hijos, va por sus hijos”.

Gálvez Ruiz daba ligeros pasos alrededor de todo el escenario, siempre con la vista fija en las pantallas que la rodeaban.

Fue en uno de esos giros que le pidió a periodistas, intelectuales y empresarios que no se olviden de la naturaleza de Morena, y de lo que propone su candidata.

“No ayuden a afilar la guillotina que después será usada en su contra. Despierten y apoyen a un liderazgo que sí respeta y respetará la constitución y la ley”, sentenció.

Finalmente, en una especie de toma de protesta, le pidió al PAN que aporte su mística democrática, al PRI su experiencia, al PRD su vocación por la justicia social y a la sociedad civil que aporte su energía e ideas.

Cada petición iba acompañada de una pregunta de la precandidata, “¿cuento con ustedes?”, que recibía un rotundo rugido por parte de los asistentes: “¡sí!”.

En el evento estuvieron presentes los tres presidentes de los partidos, Marko Cortés, Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD.

También anunciaron la presencia de Santiago Taboada, precandidato de la coalición a la jefatura de Gobierno, la excontendiente para la candidatura, Beatriz Paredes, a Santiago Creel, coordinador de la precampaña, y a Enrique de la Madrid, encargado de elaborará el plan de gobierno.

La precandidata prometió un mejor futuro para los más jóvenes de los 'Xochilovers'. (Foto: x | @XochitlGalvez)

Con este evento la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México inició el último jalón para promocionarse ante los militantes de estos tres partidos, así como Xochitlovers, como llama a sus seguidores.

Después de este evento en la Arena Ciudad de México, Gálvez Ruiz irá a Michoacán, Campeche, Tabasco y finalmente a Guanajuato, donde cerrará su precampaña ahí de forma definitiva.

Su último evento en la capital terminó con una conocida canción: Color Esperanza, de Diego Torres. Mientras sonaba en las bocinas, la gente prendió la luz de sus celulares, iluminándolo todo.

Gálvez Ruiz ha insistido en diferentes momentos que “la esperanza ya cambió de manos”. Ahora tiene poco menos de seis meses para consolidarlo.