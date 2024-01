¿Carlos Lomelí condiciona candidaturas a Claudia Sheinbaum? Esto dijo sobre el audio filtrado

El precandidato al Senado por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, está en el ojo del huracán, luego de que este martes comenzara a circular en redes un audio en el que supuestamente condiciona a la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea él quien elija a los candidatos locales, municipales y federales en Jalisco.

En la grabación, presuntamente se escucha al regidor de Guadalajara decir durante un evento que, si Sheinbaum no le permite designar a los perfiles que participarán en las elecciones de junio próximo, entonces él no irá por la senaduría.

“Y también le dije, y aquí Pepe no me va a dejar mentir, le dije ‘mire, si usted quiere que esto prenda, así, déjeme decidir locales, federales y municipales’. ‘Y si le molesta —y le dije— o si cree que estoy faltando al respeto, ahí está la senaduría, no la necesito’, así se lo dije”, se escucha decir a Lomelí en medio de una ola de aplausos y vítores de los asistentes.

“La victoria se las puse ya más fácil. Les dije: ‘a ver, 32 municipios, seis federales y 6 locales o 4 locales porque ya repartieron todo y 6 federales y yo hago que esto se voltee, sino voltéenlo ustedes porque se los van a chingar’, así de plano”, añadió.

De acuerdo con el audio atribuido a Carlos Lomelí, será esta semana cuando la dirigencia nacional de Morena sostenga reuniones para analizar sus propuestas, por lo que pidió a los simpatizantes esperar a las conclusiones.

“A ellos les urge que los morenos creamos en el movimiento. A ellos les urge que los que los invitamos a comer vayamos a la mesa, pero hay que mantenernos dignos hasta que las cosas sucedan. Si no, ya nos reuniremos a ver qué vamos a hacer”, finaliza el audio.

Lomelí niega autenticidad del audio

En medio del revuelo que causó dicha grabación, Carlos Lomelí se pronunció a través de su cuenta de X, donde afirmó que el audio filtrado es falso y acusó a la oposición de manipularlo a su conveniencia.

“Se nos hacía raro que los adversarios estuvieran jugando limpio en este proceso, pero parece que ya los rebasó la desesperación. Están circulando un audio de Whatsapp editado con la voz de un servidor, buscando dividir a nuestro movimiento”, señaló.

“Primero queman el vehículo de nuestra presidenta y hoy quieren jugar con la inteligencia de nuestro movimiento. No nos van a dividir, no nos van a doblar. Sus días de robar están contados.”, agregó.

Cabe señalar que la difusión de este audio tuvo lugar durante la visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco, donde este martes sostuvo un desayuno privado con Lomelí en un restaurante del centro de Guadalajara.

“Candidaturas de Morena se deciden por encuesta”: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre el controversial audio y su reunión con el también empresario jalisciense, Sheinbaum aclaró que todas las candidaturas de Morena se eligen por encuesta, por lo que nadie, ni siquiera ella, tiene la facultad para hacerlo.

“Fue un desayuno cordial con nuestro candidato a Senador, bueno hoy precandidato único a Senador por Jalisco. Es importante que todos sepan que las candidaturas de Morena se deciden por encuesta. Nadie decide una candidatura”, aseguró.

“Nadie tiene la atribución de elegir una candidatura, ni yo que soy la precandidata o coordinadora nacional tengo esa atribución. ¿Quién la tiene? El pueblo de Jalisco. Así es la manera en que trabajamos. Somos un equipo”, concluyó ante los medios.

Con información de Quadratin Jalisco.