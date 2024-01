Día de Reyes 2024: Recomendaciones de la Cofepris para elegir los juguetes adecuados

Las autoridades recomiendan que no se en juguetes bélicos a las infancias mexicanas. (Cuartoscuro). (Mario Jasso)

¡Cómo que el maratón Guadalupe -Reyes está por terminar! Así es, en un abrir y cerrar de ojos, las festividades decembrinas terminaron y se sumó la cuesta de enero.

Ahora sólo queda partir la rosca de Reyes y pagar los tamales el dos de febrero, si te sale el niño Dios. Además, la noche del 5 de enero es importante para las infancias mexicanas, ya que esperan con ansias los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar dejarán bajo su árbol.

Esta noche varios mercados y tiendas departamentales trabajarán por la madrugada, ya que los Reyes Magos llegan a surtir las cartas de las y los niños mexicanos.

Ante este panorama, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) compartió un comunicado, en el que recomienda no adquirir juguetes que pongan el riesgo la salud de los menores.

Recomendaciones de la Cofepris para comprar juguetes

La Cofepris aconseja que no se compren juguetes que carecen de etiquetas informativas, que no contengan leyenda de advertencias y medidas de precaución, o bien, que no garanticen la calidad sanitaria del producto y de los materiales de fabricación.

Además, se debe respetar la edad recomendada por el fabricante, ya que el uso inadecuado puede exponer a niñas y niños a asfixia por ingestión de piezas pequeñas u obstrucción en fosas nasales y oídos.

Cofepris también señaló que las pinturas o recubrimientos utilizados en juguetes irregulares podrían no estar autorizados y ser tóxicas al contener sustancias nocivas para la salud.

‘‘Las y los científicos de Cofepris llevan a cabo análisis para detectar la peligrosidad que pudiesen representar las piezas de los juguetes en función de su tamaño, así como la presencia de sustancias tóxicas que comúnmente se aplican, como recubrimiento en las superficies, etiquetas, cartón, cuerdas, vestuario y demás accesorios integrados’', detalló la autoridad sanitaria.

Añade, por ejemplo, que las superficies de diversos juguetes pueden contener plomo; el contacto con el metal pesado representa un riesgo para la salud, que afecta principalmente al sistema nervioso y circulatorio.

Durango recomienda no comprar juguetes bélicos en Día de Reyes

La Secretaría de Seguridad Pública de Durango a través del área de Prevención realiza campañas para evitar la compra y regalo de juguetes bélicos durante las celebraciones de Navidad y Día de Reyes Magos, así han recolectado hasta 300 kilos de juguetes bélicos.

El titular de Prevención de la SSP, Hugo Nevárez, recordó que han recolectado hasta 300 kilos de juguetes bélicos.

Durante los meses de diciembre y enero por las festividades, se lleva a cabo una “Campaña contra Juguetes Bélicos” para evitar la proliferación de juguetes como pistolas, rifles y artefactos de este tipo que promueven la violencia. “Con lo que más se ha batallado es con los videojuegos que muestran un camino de violencia”, sentenció Nevárez.

Juguetes bélicos en Durango. (Especial).

“Lo que hacemos es cambiar los juguetes bélicos por lúdicos, como ajedrez, balones, rompecabezas y otros, que promueven valores, además de actividades como cine con prevención para reforzar lazos afectivos”, añadió destacando que no han llegado al decomiso de juguetes bélicos en tiangues o puntos de venta”.

“Regalar un juguete bélico, está ligado a crear mentes agresivas y comportamientos violentos, y lo que se requiere es generar niños con una conciencia diferente”, anotó.