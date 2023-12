Elecciones 2024: Destinará INE 261 millones de pesos para el voto en el extranjero

El Instituto Nacional Electoral (INE) destinará 261 millones de pesos para ejercer el voto en el extranjero en 2024, con el que se renovará la Presidencia y el Congreso de la Unión, informó el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Voto de Mexicanos Residentes en el Extranjero, en conferencia de prensa, luego de una firma de convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Dicho presupuesto se aplicará tanto el voto por Internet, postal, así como el presencial que se ejercerá en 23 consulados de Estados Unidos, Canadá y de algunos países de Europa.

Hasta el corte de la mañana de este jueves 21 de diciembre, se habían recibido 61 mil 500 registros de personas que desean ejercer su voto.

De esos, 65 por ciento de los registros es para emitir su voto en formato electrónico; 30 por ciento postal; y apenas 5 por ciento presencial.

El consejero refirió que el número de registros, a casi finales de diciembre, es 30 por ciento mayor de lo registrado en 2018, cuando también hubo elección presidencial.

Reconoció que los paisanos siguen interesados en el país, al mantener envíos de remesas hasta por 60 mil millones de dólares.

Las sedes para votar de forma presencial serán Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, Nuevo Brunswick, Nueva York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Raleigh, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle y Washington, en Estados Unidos (donde reside más del 95 por ciento de la población mexicana extraterritorial), al igual que en Montreal, Canadá; Madrid, España, y París, Francia.

Rechaza Taddei incertidumbre por falta de acuerdo en nombramientos

Ante la controversia que han tenido los integrantes del Consejo General por los nombramientos pendientes, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), rechazó que haya incertidumbre en el organismo y llamó a sus pares a mantener respeto a los acuerdos que se toman en la mesa de consejeros.

“No hay incertidumbre en lo que tiene que ver con la acción de actividades y trabajos de Instituto Nacional Electoral, es una narrativa equivocada, pensar que un desacuerdo en un punto genera incertidumbre y falta de certeza jurídica, es pensar equivocado, no hay nada que no se esté haciendo”, declaró en entrevista con medios de comunicación, realizada de forma previa a la sesión del Consejo General de hoy.

Al ser cuestionada por el hecho de que no otorgó su voto a María Elena Cornejo, directora de Educación Cívica, para que fuera secretaria Ejecutiva, pese a que ya había conseguido siete votos de ocho, y ella no votó a su favor, la titular del INE se mostró inconforme con que esa información se haya filtrado.

“La sesión privada con consejeros hubo un acuerdo, el acuerdo es no perjudicar ninguna de las dos carreras. Cuando hay una propuesta de dos o más, tú te tienes que decantar por una propuesta, no puedes votar por dos, sólo tenemos un voto, y yo di mi voto que no fue necesariamente para María Elena”.

Se le cuestionó si entonces se realizó la votación para someter a Miguel Ángel Patiño, director de Organización Electoral, para la secretaria Ejecutiva, pero evitó responder.

“Yo si soy respetuosa de lo que acuerdo en la mesa de trabajo, me voy a detener un poquito en esta declaración”.

Agregó que aún se discute si se quedan con estas dos propuestas o se integran nuevas en la mesa de trabajo.