Tres días después, el gobierno envía 600 militares a Texcaltitlán

El gobierno de México desplegó a 600 elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en Texcaltitlán, que junto con la Policía Estatal suman mil elementos, luego del enfrentamiento de civiles y presuntos integrantes de La Familia Michoacana, que dejó 14 fallecidos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se está haciendo la investigación, se va a informar sobre lo sucedido; muy lamentablemente fue un enfrentamiento entre pobladores y una banda de la delincuencia, por extorsión, y lamentablemente perdieron la vida 14 personas, 10 de estos presuntos delincuentes y cuatro campesinos de esa comunidad”.

“Hay integrantes de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población”, informó.

Con un fuerte dispositivo de seguridad, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió, poco antes de las 14:00 horas de ayer, al poblado de Texcapilla, en el municipio de Texcaltilán, para reunirse con comuneros y dialogar entorno al enfrentamiento del viernes pasado entre campesinos e integrantes de La Familia Michoacana, quienes los extorsionaban, hecho en el que 10 de estos sujetos, aun con armas de grueso calibre, terminaron muertos y quemados a manos de la población enardecida.

En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dimos puntual atención y seguimiento a los sucesos de Texcaltitlán.



Somos una sola fuerza: sin precedentes, mantenemos la coordinación entre cinco dependencias federales y estatales, enfocada en la vigilancia permanente… pic.twitter.com/NhFxee6tX9 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) December 11, 2023

Al terminar la reunión con comuneros, la mandataria mexiquense externó que su visita fue para extender su apoyo a los habitantes, “sobre todo moral, en lo que se refiere a estos momentos, ya nos hicieron algunas manifestaciones de sus necesidades, obviamente lo que quieren más es seguridad, tienen ese temor de que a lo mejor se vayan nuestras fuerzas (del orden) y que se queden nuevamente en ese riesgo de inseguridad”.

La mandataria dio importancia a los deudos de los cuatro campesinos que perdieron la vida al enfrentarse a campo abierto contra los asesinos de ese cártel del crimen organizado, a los que se les dará apoyo psicológico.

Se acordó que en Texcaltitlán se edificará un cuartel de la Guardia Nacional y ya se busca el predio.

Al descartar que se vayan a crear grupos de autodefensas en el municipio situado al sur de la entidad, la gobernadora indicó que la población ha depositado su confianza en las fuerzas del orden. “La intensión es no crear más situaciones de enfrentamiento, al contrario, asegurar, en la medida de lo que debe ser nuestro compromiso, no solamente de gobierno sino moral, establecer ese acuerdo de que se va a dar el apoyo; no lo mencionaron (la creación de autodefensas) y yo creo que afortunadamente la población tiene la buena disposición de corresponder”, aseguró Gómez.