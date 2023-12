Comenta Xóchitl a Ken Salazar ‘ataques desde la Presidencia’

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para acusar al gobierno de la ‘4T’.

En un mensaje a medios, la aspirante aseguró que se “desahogó” con el diplomático por la “elección de Estado” que está enfrentando de cara a 2024.

Gálvez Ruiz apuntó que uno de los casos en los que se hace “evidente la operación del presidente Andrés Manuel López Obrador” en su contra fue el respaldo al exaspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

“Yo le dije, básicamente, que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque no sólo me atacan a mí, (sino que) apoyan a un tercer candidato para que me ataque. Ahí lo vimos claramente en la mañanera”, sentenció.

La precandidata sostuvo que en el poco tiempo que duró la precampaña del emecista, se hizo evidente el impulso del mandatario.

“No sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar. Los pocos días que estuvo fue impresionante cómo tiene un apoyo del Presidente de la República, y eso no es democrático”, apuntó.

Por esto, urgió que “volteen a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen en las elecciones”.

Durante la conversación, Gálvez también acusó al gobierno mexicano de haber descuidado la producción de energías verdes, a pesar de los compromisos con Estados Unidos.

“Hablamos de energías renovables y de las violaciones al tratado de libre comercio en la materia de los paneles de agricultura”, contó.

La aspirante también le explicó a Salazar su preocupación por la inseguridad que se vive en el país.

“El fentanilo está matando a personas en Estados Unidos, y sus armas están matando a mexicanos. Lo hablamos claro, frontal, directo”, sentenció.

Asimismo, se separó de decisiones que ha tomado el actual gobierno, que “ha abierto la puerta a gobiernos antidemocráticos”.

“Le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios ni que esos no sean democráticos. Se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta”, señaló.

En cuanto al regreso de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León, aplaudió que se salvaguardó el Estado de derecho y pidió no atacar a la Suprema Corte.

“Qué bueno que se impuso la ley, porque realmente al Congreso le competía nombrar al nuevo gobernador”, concluyó la precandidata.