‘No nos vayas a fallar’: Así fue el recorrido de AMLO aquel 1 de diciembre histórico (VIDEO)

Este 1 de diciembre se cumplen cinco años de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Presidente de México, una fecha histórica que marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación y que implicó una nueva etapa en la política nacional.

La promesa central de la campaña de AMLO, de acabar con la corrupción y la impunidad, terminó por darle el triunfo electoral que buscaba desde las elecciones presidenciales de 2006, obteniendo el 53 por ciento de los votos, en su mayoría de jóvenes inconformes con las administraciones pasadas que vieron en Morena una posibilidad de cambio.

Así se vivió el recorrido de AMLO a San Lázaro

Un día como hoy, pero de 2018, López Obrador asumió el poder en medio del júbilo de un gran sector del país.

Aquella mañana, el mandatario salió de su casa de campaña en la colonia Toriello Guerra, de la colonia Roma, en la alcaldía Tlalpan, donde ya lo esperaban decenas de personas que lo saludaron y lo felicitaron a su paso.

La multitud lo acompañó durante todo su trayecto mientras se dirigía al Palacio Legislativo de San Lázaro para rendir protesta, con una comitiva de motociclistas, entre reporteros, fotógrafos y policías capitalinos, que lo escoltaron hasta la sede de la Cámara de Diputados.

En videos grabados ese día, se puede observar que durante el recorrido hubo pocos cortes a la circulación, lo que permitió que algunos ciudadanos pudieran acercarse al famoso Jetta blanco del Presidente para hablar con él a través de las ventanillas del auto.

Precisamente, una imagen que se volvió icónica y que AMLO recordaría en sus tres años de gobierno, fue el momento en el que un ciclista alcanzó el vehículo del mandatario y le gritó ‘No nos vayas a fallar’ y ‘En ti confiamos’.

¡En ti confiamos! se escucha al joven ciclista decirle a AMLO, en el recorrido hacia la toma de protesta. #PresidenteDeMexico

Es la voz de más de 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio. pic.twitter.com/2916U0xmGY — Legado de Tlapa (@legadodetlapa) December 2, 2018

“Recuerdo cuando, el día que me dirigía a la Cámara de Diputados para tomar protesta, un joven en bicicleta se acercó al automóvil y me gritó, ‘no nos vayas a fallar’. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven y de quienes votaron por mí”, relató durante su mañanera del 1 de julio de 2021.

Al llegar al recinto del Congreso, Enrique Peña Nieto entregó la banda presidencial a su sucesor ante diputados y senadores, así como invitados internacionales como Ivanka Trump, en calidad de asesora de la Casa Blanca; el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence; el rey de España, Felipe VI: el presidente de Honduras, Juan Orlando; de Bolivia, Evo Morales y el controvertido mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

¿Cuándo termina el mandato de AMLO?

Mientras se acerca el fin de su mandato, es importante recordar que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador durará dos meses menos que el del resto de los presidentes.

La razón se debe a una reforma político-electoral aprobada el 10 de febrero de 2014, en la cual se estableció la modificación al artículo 83 de la Constitución que adelanta la fecha de la investidura presidencial.

Anteriormente, los presidentes electos asumían el mandato el 1 de diciembre y seis años después pasaban la estafeta a su sucesor. Sin embargo, con esta reforma, el ejecutivo federal deberá dejar el poder el 1 de octubre.