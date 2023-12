Ejército dejará las calles hasta consolidar la GN: Sheinbaum

“La detención de un delincuente en la cero impunidad no sólo tiene que ver con la Guardia Nacional o con la policía estatal, tiene que ver también con que las fiscalías hagan su trabajo (...) con la colaboración del Poder Judicial", expresó la precandidata en su gira por Michoacán. [Fotografía. Claudia Sheinbaum]

Para que el Ejército deje de participar en tareas de seguridad pública, es necesario que se consolide la Guardia Nacional y se fortalezcan las policías estatales, declaró la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

La exjefa de Gobierno realizó una gira proselitista por Michoacán, entidad aquejada por la violencia y la inseguridad pública, donde encabezó sendos mítines proselitistas en Zacapu y Pátzcuaro.

En este marco, la morenista, en rueda de prensa en Zacapu, fue cuestionada en torno a si los militares deben continuar realizando tareas de seguridad pública y contención de la delincuencia.

“Hay que consolidar la Guardia Nacional, y en la medida en que se consolide la Guardia Nacional, en esa medida, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, pues va a ir dejando de participar en la seguridad”, afirmó.

No obstante, acotó que mientras no ocurra y, además, no se fortalezcan las policías estatales, el Ejército tiene que cumplir con esa función, porque, de otra manera, las poblaciones “se quedan desamparadas”.

Puso énfasis además que es necesario no sólo consolidar la Guardia Nacional y las policías estatales, sino también el trabajo tanto de las fiscalías como del Poder Judicial.

“La detención de un delincuente en la cero impunidad no sólo tiene que ver con la Guardia Nacional o con la policía estatal, tiene que ver también con que las fiscalías hagan su trabajo, porque ahí vienen las carpetas de investigación, y con la colaboración del Poder Judicial, aunque haya autonomía; entonces, también por eso es importante que el Poder Judicial asuma su responsabilidad en la pacificación del país”, agregó.

De acuerdo con la virtual abanderada presidencial oficialista, el trabajo de atención a la inseguridad también tiene que ver con una “estrategia integral” de atención a las causas: “Yo hablo de acceso a derechos, porque no sólo son oportunidades a los jóvenes, hombres y mujeres; esa la principal forma de atender la inseguridad”, explicó.

En el caso de aspirantes a un cargo de elección popular que han sido amenazados por la delincuencia organizada, consideró que es necesaria la intervención del “gobierno de México apoyando al Instituto Nacional Electoral para que hayan todas las condiciones para que se desarrollen las elecciones”.

En el mitin en Pátzcuaro, Sheinbaum, quien se hizo acompañar del senador Ricardo Monreal, destacó la importancia de mantener y fortalecer la unidad en Morena.