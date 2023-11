AMLO propone crear un tribunal que vigile a los miembros del PJ

Ante la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán de destituir a senadores porque no nombran a los comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial se quiera imponer como el poder de los poderes, y ya hasta cree que “está levitando”, por lo que se requiere un tribunal que los vigile.

“Son poderes independientes, autónomos, no puede un poder situarse por encima de los demás, no puede haber un supremo poder conservador como quisieran algunos, sería como el regreso del predominio del Poder Ejecutivo”.

“Si ahora que el Poder Judicial está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía, se quiere convertir en el poder de los poderes, ¿está un poco exagerado no? Están levitando porque eso ni es constitucional, es antidemocrático”, expresó.

Ante ello, insistió en que se requiere de una reforma al Poder Judicial, en la que también se incluya un tribunal porque actualmente la judicatura federal “está pasmada”, y de paso que los juristas sean sometidos a revocación de mandato.

“Si se permite un periodo de reelección o para mantenerse en el cargo… Porque se aplicaría también lo de la revocación del mandato, porque no sólo es la elección del juez, del magistrado o ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento de los jueces”.

Consideró que jueces, magistrados y ministros están sólo para “recibir órdenes y consignas”, pues están al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco.

Para ejemplo, expuso el caso de María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien prácticamente al momento de la detención de César Isidro N, alias el Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, le ofreció un amparo para evitar ser extraditado.

“¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte… ¡ah!, y el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces, no se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM”.

López Obrador metió hasta a la UNAM en el asunto, a la que acusó de cómplice.

“Ojalá y algún día estos colegios de abogados, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, llamara a una rueda de prensa y denunciara todo esto, pero se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice”.