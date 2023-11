Con ausencia de Ebrard, presenta Claudia equipo de precampaña

Al presentar a su equipo para la precampaña, Claudia Sheinbaum nombró al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, como el coordinador general y ratificó en sus cargos a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal como coordinadores político y de enlace territorial, respectivamente.

También mantuvo al petista Gerardo Fernández Noroña como enlace con organizaciones sociales y se mantiene como vocero –se aclaró–, aunque anunció la llegada de Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía y exdiputada federal de Morena, como coordinadora de vocerías del equipo.

Clouthier fue también coordinadora de campaña presidencial del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso de las elecciones federales de 2018, con la que ganó la Presidencia.

Acompañada de los colaboradores, Sheinbaum también informó de la llegada al equipo del doctor y diplomático Jesús Valdés Peña, como coordinador de organizaciones internacionales y enlace con mexicanos en el exterior.

Valdés Peña es cercano a Marcelo Ebrard, desde que fue su colaborador en el gobierno de la capital –como secretario de Desarrollo Social, subsecretario de Participación Ciudadana y director general de Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad– y también embajador de México en Haití.

Con el doctor Jesús Valdés Peña, Marcelo Ebrard está y estará cerca de nosotros, aseguró Sheinbaum. “Marcelo está cerca, muy cerca. El doctor Valdés es parte de su equipo, lo hemos incorporado y Marcelo va a estar cerca”.

No obstante, dijo que tampoco se ha acercado para registrarse al Senado. “Todavía no lo decide él, pero está cerca del movimiento. Es parte del movimiento y está cerca por supuesto de este equipo”, sostuvo.

Sin embargo, el excanciller aún no se integra al equipo públicamente, se mantiene alejado y ya con la retirada de algunos de sus seguidores para sumarse a la oposición.

En conferencia, la aspirante presidencial de Morena nombró a la actriz Regina Orozco como enlace con la comunidad cultural, y a la maestra Renata Turrent con los sectores académicos. La exdiputada federal Estela Damián, quien ha fungido como su secretaria particular, será la encargada de la coordinación de las giras.

Regina Orozco es soprano y actriz, ha incursionado en el teatro, cine, televisión, ópera, música alternativa y el cabaret, género en el que ha destacado. Trabaja en la defensa de los derechos humanos y ha realizado campañas contra la homofobia, la lucha contra el VIH, a favor de la protección debida a los niños de la calle y contra la violencia hacia la mujer.

Renata Turrent es economista con maestría en políticas públicas. Ha colaborado en Banxico, ha sido profesora en la Universidad de California de Los Ángeles y consultora. Dentro de los temas que ha desarrollado están la consulta popular como derecho constitucional, entre otros. Es colaboradora en varios medios de comunicación.

Aunque adelantó que el domingo próximo dará a conocer un nuevo paquete de nombramientos, afirmó que “con estos estamos completos” y anticipó también que “este equipo me va a acompañar hasta la Presidencia de la República”.

Sobre el exaspirante presidencial del PVEM, Manuel Velasco, aunque no le mencionó cargo, sostuvo que “Manuel sigue con nosotros”.

Sheinbaum admitió que seguirá las recomendaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haga para la campaña, a través de las conferencias mañaneras.

“Siempre oímos la mañanera, porque el Presidente da muy buenas recomendaciones. Por supuesto, es evidente, es un dirigente histórico, pero en este momento él tiene la tarea de ser Presidente y nosotros de encabezar la campaña”, aclaró.

Durante su nombramiento, Mario Delgado aceptó “la responsabilidad histórica” como el coordinador de la precampaña; dijo que “no les vamos a fallar” y “seguiremos su invitación a no dormir, no comer y no parar hasta lograr el triunfo el próximo 2 de junio” de 2024.