¿Otra vez ‘compas’? Biden reúne a AMLO y Dina Boluarte en foto oficial de APEC

A pesar de que dijo que no quería retratarse con Dina Boluarte, presidenta de Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la toma de fotografía de los asistentes del Foro Económico Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), acto con el que arranca esta cumbre que reúne a los representantes de 21 países.

El mandatario mexicano quedó en la segunda fila de la formación, que se realizó para la toma de fotografía oficial, detrás de Srettha Thavisin, primer ministro de Tailandia, y de Joe Biden, presidente de Estados Unidos y el cual quedó al centro, por ser el anfitrión del encuentro, realizado en el Moscone Center de San Francisco, en California.

Dina Boluarte apareció a la derecha del mandatario estadounidense; es decir, muy cerca del titular del Ejecutivo mexicano.

En la fotografía también estuvieron presentes el Justin Trudeau y Gabriel Boric, primer ministro de Canadá y presidente de Chile, respectivamente, entre el resto de los integrantes.

Previo a si salida, el Ejecutivo mexicano aseguró que buscaría no retratarse con la peruana, debido a que no existen buenas relaciones entre ambos países, pues México ha rechazado que se haya depuesto a Pedro Castillo como presidente.

“Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, o no lo deseo, se lo digo con todo mi cariño, yo con mi buena fe no quiero tomarme una foto con la presidenta de Perú. O sea no, yo no voy ir a buscarla para tomarme la foto”.

López Obrador canceló inicialmente su participación en el APEC por la presencia de Boluarte, a quien ha calificado como “espuria”.

Desde mayo asado, el Congreso de Perú declaró persona non grata a López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.