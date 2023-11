‘Lo felicito, le mando un abrazo’: AMLO, contento con la decisión de Ebrard de quedarse en Morena

Marcelo Ebrard demostró madurez al decidir permanecer en Morena, a pesar de no haber sido electo como candidato para 2024, dijo este 13 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario habló con medios de comunicación después de un encuentro con autoridades tradicionales del pueblo Yaqui, en Sonora.

“Muy bien, lo felicito, le mando un abrazo a Marcelo. Estoy contento con la decisión que tomó, es unidad. Es mucha madurez y pensar que lo más importante es que continúe la transformación”, declaró.

Más temprano, el excanciller reveló que seguirá en Morena, esto a pesar de que la Comisión de Honestidad y Justicia del partido rechazó su propuesta de repetir la encuesta para elegir a la ‘corcholata’ presidencial.

Sin embargo, la Comisión sí admitió que el proceso tuvo irregularidades y aseguró que iniciará “procesos sancionadores” contra los presuntos responsables.

“Lo que es importante es ayudar a trabajar para el pueblo y defender la nación”, remarcó López Obrador.

En su conferencia del 9 de noviembre, el presidente se pronunció porque el excanciller apelara a la unidad dentro del partido, y externó que siempre lo había considerado una persona “inteligente”.

“Ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto. Si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un ‘grillo’, no puede llamarse político”, expresó en su ‘mañanera’.