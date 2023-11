Presupuesto 2024: Diputados lo aprueban sin fondo para Guerrero; va al Ejecutivo

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, pero no se aportaron recursos para Guerrero.

Luego de una maratónica sesión, la mayoría de Morena y sus aliados solo aceptaron corregir el recorte que efectuaron al gasto solicitado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para 2024, y le devolvieron 500 millones de pesos.

Al Tribunal Electoral se le aplicó un ajuste de 768 millones, al reducir su propuesta de presupuesto 3 mil 890 a 3 mil 122 millones de pesos, por lo que con la reposición de los 500 millones, su gasto será de 3 mil 622.

No hubo cambios en los ajustes a ningún otro órgano autónomo, estados y municipios ni en instituciones del gobierno federal.

❗ La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales. #PEF2024 https://t.co/DLsnQ5txnX — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 9, 2023

No se etiquetaron recursos para apoyar a Guerrero

Después de cuatro días de discusiones y desencuentros, y a pesar de los reclamos de la oposición, la mayoría de la 4T no incluyó ni etiquetó recursos para apoyar a Guerrero, por lo que morenistas estallaron contra su bancada y su coordinador, Ignacio Mier.

Aunque Morena insistió en que presentaría una propuesta de fondos para Acapulco de hasta 100 mil millones de pesos, a través del diputado tabasqueño Marcos Rosendo Filigrana, la coalición de la 4T solo ratificó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para la reconstrucción de Acapulco y municipios afectados.

“Tenemos en esta reserva la oportunidad de hacer un acto de Estado, un acto donde concurran los tres Poderes del Estado: la propuesta del presidente López Obrador, la adhesión de la ministra Norma Piña y la voluntad política de los grupos parlamentarios a través de sus coordinadores”, expuso en tribuna.

En respuesta, y luego de que la bancada guinda rechazó la reserva del grupo de diputados seguidores de Marcelo Ebrard, de destinar en 2024 a Guerrero un mínimo de 15 por ciento de excedentes petroleros -un estimado de 45 mil millones de pesos-, desde el pleno de San Lázaro la diputada y periodista Selene Ávila renunció a la fracción morenista y acusó que “se avergüenza” de ser su integrante.

Diputada de Morena renuncia por falta de recursos a damnificados

A gritos, reprochó que “son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ella. Traidores, vividores. Los traidores a la patria están en Morena”.

Entre aplausos y abrazos de diputadas y diputados del PRI y el PAN que la arroparon, afirmó que “en Morena el anhelo de justicia social es una simulación, y si me cuesta el cargo se los entregó, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea”.

“Que Guerrero se entere de que desde el Poder Legislativo, Morena, la bancada en que he militado y he creído, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos”, reclamó.

Otro de los coordinadores del grupo marcelista El Camino de México, el diputado Carol Antonio Altamirano, denunció esta madrugada que “cuando nosotros platicamos con Ignacio Mier, delante de todos hubo un compromiso de que avanzaba la reserva del 15 por ciento de los excedentes petroleros”.

“Pero dos horas después se desdijo y sin expresar razones, solo afirmó que ya no se podía aterrizar. Haber asumido un compromiso, no ante uno, sino ante todos los compañeros y después de desdecirse, eso se llama engaño y no ayuda a nuestro partido, no ayuda a nuestro grupo parlamentario”, reprochó

Sobre si votarán en contra en lo particular del dictamen aún en discusión, dijo que “es un tema que tenemos que platicarlo en lo colectivo, todavía no hemos podido reunirnos, después de estos acontecimientos no hemos tenido el tiempo, lo vamos a hacer y a partir de eso ya podríamos expresarles lo que se acordó”.

Si los 46 marcelistas deciden votar en contra, junto con los de la oposición, podrían hacer mayoría en el pleno e impedir la aprobación del PEF 2024.

Y sobre su eventual salida de Morena, también comentó que se analiza, en función de la decisión que tome Marcelo Ebrard.