AMLO minimiza paro de labores en Poder Judicial: ‘No van a dejar libres a delincuentes’

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este miércoles el paro de labores convocado por trabajadores del Poder Judicial por la cancelación de 13 fideicomisos, que obliga a la Corte a devolver 15 mil 450 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que las manifestaciones -que ya se han paralizado la CDMX dos días- son “muy válidas”, pero que una posible huelga lo tiene sin cuidado, porque eso va a significar no van a dejar libres a delincuentes.

“Dicen: ‘Ya no vamos a trabajar’ ¿Y? ¿En qué afecta? Si no trabajan para el pueblo, puede ser que hasta nos vaya mejor. Antes, cuando estaba en la oposición, yo rogaba porque se terminara el periodo ordinario y que los diputados se fueran de vacaciones, porque mientras estaban reunidos todo lo que aprobaban era en contra del pueblo. Se los digo sinceramente”, sostuvo AMLO en Palacio Nacional.

“Ahora que dicen: ‘No vamos a trabajar, va a ver huelga’. No crean ustedes que me preocupa mucho, porque esto significa que no van a dejar libre a delincuentes -ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco-. No estoy exagerando”, sentenció.

El titular del Ejecutivo también rechazó que la cancelación de los fideicomisos impida la implementación de la reforma laboral porque no habrá dinero para Tribunales.

”No hay ningún problema, tienen presupuesto. Están mintiendo, lo que está en riesgo son los privilegios para los de arriba”, señaló.

Protestas vs cancelación de fideicomisos del Poder Judicial son ‘pecado social’

El presidente Andrés Manuel López Obrador también calificó como “pecado social” y “una vergüenza” las protestas y manifestaciones que se han realizado en contra de la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

“Es lamentable que estás cosas se estén expresando, que se den estas protestas. Es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones y privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo, no del gobierno y todos tenemos derecho a recibir dinero del presupuesto y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados”, dijo.

AMLO reiteró que con la cancelación de los fideicomisos no se afectará el sueldo ni las prestaciones de los trabajadores.

“A los trabajadores no se les toca, de lo que se trata es de acabar con los privilegios”.

Finalmente, propuso de los 15 mil millones de pesos de dichos fideicomisos sean utilizados para ayudar a dos millones de niños pobres durante un año o que sea repartido entre las 32 entidades del país -400 millones de pesos a cada uno-, para que se consulte al pueblo y se decida en qué sea utilizado.