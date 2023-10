Equiparar a Hamás con un Estado, error de AMLO: Dayán

El error del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo fue evitar rechazar los actos de violencia de Hamás, sino equiparar a este grupo extremista con un Estado, aseguró Jacobo Dayán.

En entrevista con el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg, el especialista en Medio Oriente lamentó que esta haya sido la postura del primer mandatario.

“El error de origen del Presidente, más allá de la no condena, uno no puede no condenar la violencia, venga de donde venga. Más allá de la no condena, el presidente López Obrador equiparó a un Estado con un movimiento terrorista”, expuso.

En este sentido, resaltó que Hamás no es el gobierno palestino, por lo que haber mostrado una postura neutral en el ataque llevado a cabo el 7 de octubre es darle un peso a la entidad terrorista que no tiene.

“No es un enfrentamiento entre la Autoridad Palestina, que es el gobierno internacionalmente reconocido, y el Estado Israel. Es decir, es reconocer y poner en el mismo estatus a un grupo terrorista que a un Estado, con todo lo que eso implica política y jurídicamente”, apuntó.

Además, Dayán aseveró que “cuando uno es equitativo entre un Estado y un grupo terrorista, está tomando partido por el grupo terrorista. Está elevando el estatus de él”.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que el presidente López Obrador pudo haber adoptado esta postura, el experto acusó que esto puede ser debido a una visión de la izquierda antigua.

Esta contrariedad se ha hecho presente en la forma en la que se ha conducido López Obrador en el escenario y en los conflictos a nivel internacional en su sexenio.

“Si uno ve lo que, si esto se le puede llamar política exterior, me parece que no es política exterior del Presidente de México. Mete las manos en Perú, en Bolivia, pero no las mete en Nicaragua, en Venezuela, dice que es neutral en Ucrania y ahora en Palestina”, acusó.