AMLO explica por qué México no ha ‘tomado partido’ entre Israel y Palestina

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este martes por qué el Gobierno de México no ha ‘tomado partido’ en el conflicto entre Israel y Palestina.

Esto, tras los ataques tras los ataques terroristas del grupo Hamás y el ‘reclamo’ de la embajada de Israel en México, que lamentó que la administración de AMLO no haya tomado una postura “más enérgica” ante los crímenes cometidos contra civiles israelíes.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que, por mandato constitucional, México es un país pacifista, que aboga por los derechos humanos.

“La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura. Tiene todo el derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres; nosotros respetamos al gobierno de Israel, pero nosotros no queremos la guerra. Nosotros somos pacifistas, no queremos que se pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, ya sea de Israel, o sean palestinos”, dijo en Palacio Nacional.

“Me tengo que ajustar a los principios que están en la Constitución. Nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel, y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino”, añadió.

#EnLaMañanera | El presidente @LopezObrador_ respeta la postura de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, por acusarlo de no apoyar a Israel en el conflicto con Hamás, pero reitera que su gobierno ‘no defenderá la guerra ni la pérdida de vidas humanas’. pic.twitter.com/4g065GBIcT — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 10, 2023

El titular del Ejecutivo leyó el artículo 89 de la Constitución, el cual señala que el Ejecutivo es el responsable de ‘dirigir’ la política exterior del país.

“Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia; es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: No intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la violencia”, sentenció AMLO.

Finalmente, López Obrador dijo que no busca polemizar con la embajadora de Israel en México y que mostró el artículo constitucional para que se conozca el fundamento de la postura de México.

Primer avión del Ejército llega a Tel Aviv; mil mexicanos buscan salir de Israel

El primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana ya aterrizó en Tel Aviv para repatriar a los mexicanos que busquen salir de Israel, confirmó el presidente.

El mandatario señaló que cerca de mil mexicanos pidieron ayuda para regresar a nuestro país.