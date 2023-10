‘A mí me obedecen’: AMLO asegura que Ejército sí entregó información sobre ‘Guerra Sucia’

El presidente remarcó que una 'regla de oro' en su Gobierno es que no se oculte nada. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió este jueves a la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes cometidos durante la ‘Guerra Sucia’, al remarcar que “le consta” que el Ejército entregó toda la información relacionada con esos hechos.

“Están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad porque a mí me obedecen”, dijo el mandatario.

El titular del Ejecutivo ya había pedido a las Fuerzas Armadas abrir el acceso a los archivos sobre los crímenes de Estado y represiones que se vivieron entre 1965 y 1996.

López Obrador remarcó que en su administración cuando se decidió crear una Comisión de la Verdad para esclarecer lo que ocurrió en México durante la ‘Guerra Sucia’.

“Y si lo creamos, ¿pues cómo no vamos a entregar toda la información para que se sepa todo?”, añadió.

¿Qué dijo la Comisión de la Verdad?

David Jesús Fernández Dávalos, responsable del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, acusó que el Ejército ha incurrido en “prácticas de ocultamiento de información”.

El funcionario aseguró que personal militar a alterado, mutilado o inutilizado de manera parcial o total expedientes relacionados con la ‘Guerra Sucia’.

“(En el Gobierno) se ha pasado de una colaboración pasiva a una política de obstrucción en las labores que realiza la Comisión de la Verdad”, criticó.

La obstrucción en la consulta de archivos por parte del Ejército llegó al grado que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico decidió retirar a sus investigadores, informó.

¿De qué trató la ‘Guerra Sucia’ en México?

Se conoce así al periodo en el que de manera sistemática, el Ejército fue utilizado para reprimir movimientos de protesta o políticos.

“Caciques y gobernadores lo requerían (al Ejército) para dirimir conflictos sociales de diversa índole (...) o cuando el Gobierno del Estado respondía a la protesta popular cancelando las vías del diálogo, optando por la fuerza”, señala Gustavo Hirales en su libro México: ajustando cuentas con la historia (justicia transicional fallida)

Con información de Víctor Chávez