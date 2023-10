Diputados reinician juicio de desafuero contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona

En acatamiento a un fallo de la Suprema Corte, la Cámara de Diputados anunció que retomará y reiniciará el proceso de juicio de procedencia, para determinar si se retirara o no el fuero constitucional al fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Este procedimiento que inició en la Cámara de Diputados fue desde el 2020 -en la pasada legislatura-, cuando fue acusado de incurrir en el delito de “ejercicio ilícito del servicio público”, al ser señalado por cometer actos de tortura y por tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

No obstante, el dictamen se desechó, debido a que se registraron varias interpretaciones de la ley, que concluyeron que el funcionario local no contaba con la inmunidad procesal penal (el fuero) que señala el artículo 111 de la Constitución.

Además, se indicó que el fiscal contaba con un amparo, por lo que el proceso no podía continuar hasta en tanto no se resolviera el juicio.

SCJN pide a diputados retomar caso del fiscal Uriel Carmona

Después de que la Corte determinó que el fiscal sí tiene fuero, y luego de que Uriel Carmona está acusado de otros delitos, como de obstaculizar la justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad, la Corte pidió a los diputados retomar el caso.

“En una sesión extraordinaria de la Sección Instructora y en acatamiento de la Suprema Corte de Justicia, se acordó reanudar el proceso de juicio de procedencia que dejó la pasada legislatura”, informó esta noche el presidente de la Sección Instructora, Humberto Pérez Bernabé, de Morena.

Explicó que en la pasada legislatura “hubo una controversia entre la definición de órganos y organismos, que ese era justamente el tema que estaba en debate”.

“Sin embargo, daremos continuidad a lo que está presentando en acatamiento a lo que indica la Suprema Corte. Se retoma el tema del proceso de la declaratoria procesal de inmunidad del ciudadano Uriel Carmona” dijo.

Indicó que “estamos justamente reanudando un procedimiento que se inició en la pasada Legislatura, eso es lo que estamos haciendo, no tenemos instrucciones, o mejor dicho, vamos a iniciar el procedimiento con los siete días que se determinan para notificar al fiscal, que pueda responder y presentar pruebas, y posteriormente los 30 días que se les da para los alegatos entre el acusado y los legisladores, plazo que se puede ampliar”.

“Iniciamos y se notifica que ya puede iniciar el proceso de notificación a las partes a partir de mañana”, dijo.

Cuestionado sobre otros casos pendientes, como el del presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que “es un procedimiento donde no hemos revisado absolutamente nada y no podemos adelantar un procedimiento que no está revisado por los integrantes de la Sección Instructora”.