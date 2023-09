Gobernación ofrece vacante de empleo con sueldo de 97 mil pesos: ¿Cuáles son los requisitos?

Si estás en la búsqueda de empleo y deseas trabajar para el gobierno, esta es tu oportunidad. Recientemente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación (Segob) abrió nuevas vacantes laborales con puestos en la administración pública con sueldos de hasta 97 mil pesos mensuales.

Entre los puestos que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), llama la atención el de Coordinador/a de la Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, para el cual se ofrece un atractivo salario de 97 mil 456 pesos como percepción mensual bruta.

Toma en cuenta que la vacante también promete todas las prestaciones de ley del sector público, las cuales incluyen: prima vacacional, seguridad social, Infonavit, 20 días de vacaciones por año y 40 días de aguinaldo.

¿Qué funciones deberás desempeñar?

Como Coordinador de la Unidad de Género de la Segob, tus funciones principales serán:

Implementar estrategias de evaluación y seguimiento a las acciones, políticas y programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

a las acciones, políticas y programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Determinar las bases de coordinación y las acciones a desarrollar con las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sus órganos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector.

Establecer las bases y planes de trabajo sobre la coordinación e implementación de estrategias a realizar con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, estatal y municipal.

sobre la coordinación e implementación de estrategias a realizar con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, estatal y municipal. Definir mecanismos, planes, programas y acciones de vinculación permanente entre las personas que fungen como enlaces de igualdad de género en la administración pública federal, así como en la Secretaría, sus órganos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector.

Establecer el sistema de indicadores sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas, proyectos, servicios y relaciones laborales de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobernación, sus órganos desconcentrados y entidades coordinadas.

en los programas, proyectos, servicios y relaciones laborales de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobernación, sus órganos desconcentrados y entidades coordinadas. Autorizar los programas de trabajo orientados a transversalizar la perspectiva de género en la cultura institucional y en la política pública de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, sus órganos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector.

programas de trabajo orientados a transversalizar la perspectiva de género en la cultura institucional y en la política pública de las unidades administrativas de la Secretaría de Gobernación, sus órganos desconcentrados y las entidades coordinadas del sector. Determinar lineamientos y acciones en materia de capacitación especializada en perspectiva de género y en políticas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

Requisitos para aplicar a la vacante en Segob

Tener la licenciatura o ser profesional titulado en: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, Economía, Humanidades, Sociología o Educación.

o ser en: Derecho, Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración, Economía, Humanidades, Sociología o Educación. Experiencia laboral de 6 años en administración pública, opinión pública, derecho y legislación nacionales, economía general, ciencias políticas y sociología en general.

en administración pública, opinión pública, derecho y legislación nacionales, economía general, ciencias políticas y sociología en general. Contar con capacidades gerenciales y habilidades de visión estratégica, liderazgo y negociación.

Para postular a esta plaza, también se pide que el aspirante sea ciudadano mexicano, no haber sido sentenciado por un delito doloso, tener aptitudes para desempeñar funciones en el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, además de no estar inhabilitado para el cargo gracias a algún impedimento legal.

En las bases de participación, se indica que aquellas personas que reúnan los requisitos para el puesto en la Conavim, deberán inscribirse o realizar su registro a partir de la fecha de Publicación de la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación a través de la página TrabajaEn, en la dirección: www.trabajaen.gob.mx.

La etapa del registro de aspirantes tiene como plazo hasta el 3 de octubre de 2023, mientras que la evaluación de conocimientos, la revisión de documentos y habilidades, así como la entrevista por el Comité Técnico de Selección, se llevarán a cabo a partir del 9 de octubre.