¿Buscas ‘chamba’? Gobernación lanza vacante para personas de hasta 65 años

Si estás en busca de trabajo y tienes más de 40 años, te tenemos buenas noticias. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó nuevas vacantes laborales con puestos en la administración pública para personas con una edad máxima de 65 años.

Entre las opciones que se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se encuentra el puesto de Jefe de Departamento de Obligaciones de Seguridad Social, el cual está adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos con sede en la Ciudad de México.

Dicha vacante ofrece todas las prestaciones de ley del sector público, las cuales incluyen: prima vacacional, seguridad social, Infonavit, 20 días de vacaciones por año y 40 días de aguinaldo, además de un atractivo sueldo de 34 mil 750 pesos mensuales.

En cuanto a las funciones del cargo destacan las siguientes:

Coordinar el proceso de aplicación de las cuotas obrero patronales del retiro de cesantía y vejez, ahorro solidario y del seguro colectivo de retiro del personal de la Secretaría de Gobernación. Ejecutar los mecanismos de pago bimestral del Fondo de Vivienda para Adultos Mayores del Instituto del Personal y Servicios Sociales del Estado, así como un esquema de ahorro solidario que garantice los aportes a cuentas personales. Coordinar con la Oficina de Personal Interno el proceso de cálculo de las primas del Seguro de Retiro Colectivo para garantizar la cobertura de estos beneficios. Dar seguimiento al cálculo anual del impuesto sobre la renta de los sueldos y salarios. Supervisar las solicitudes de constancias patronales dirigidas a pensión ISSSTE.

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes tendrán hasta el 12 de septiembre de 2023 para enviar su currículum y la documentación solicitada. La recepción de las solicitudes se realizará del 13 al 15 de septiembre y posteriormente se realizará un examen de conocimientos y experiencia.

Requisitos para aplicar a la vacante de la Segob

Tener la preparatoria terminada o estar en proceso de pasantía.

Experiencia laboral de 4 años en tecnología de ordenadores, contabilidad, organización y dirección de empresas, derecho, legislación nacional y administración pública.

Orientación a resultados y trabajo en equipo SISEPH.

Entre otros de los requisitos para postular al puesto, se pide ser ciudadano mexicano, no haber sido sentenciado por un delito doloso, tener aptitudes para desempeñar funciones en el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, además de no estar inhabilitado para el cargo gracias a algún impedimento legal.

Se precisa que las entrevistas comenzarán a llevarse a cabo a partir del 18 de septiembre por el Comité Técnico de Selección y Determinación.