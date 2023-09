Juan Ramos: Así fue la polémica filtración de llamadas en la que estuvo envuelto con Alejandro Gertz

Juan Ramos López, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, quien falleció el viernes 22 de septiembre, estuvo envuelto en una polémica filtración de llamadas con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

En marzo de 2022 se dieron a conocer unos audios que incluían una conversación entre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y Juan Ramos.

El tema de la plática era sobre el caso de Alejandra Cuevas, excuñada de Alejandro Gertz; el fiscal afirmó haber tenido acceso al proyecto que se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ella estaba acusada del homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal. En la llamada, Alejandro Gertz criticó al ministro Alberto Pérez debido a que consideró que no protegía a la víctima.

¿Qué dijo Juan Ramos en la conversación con el fiscal Alejandro Gertz?

“Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán. ¿Qué le parece? (...) Ya la soltó, ¿no? La pone en libertad”, menciona Alejandro Gertz, al referirse a Alejandra Cuevas, quien estaba presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

Gertz Manero indicó que estaba clarísimo que, de esta forma, la pondría en libertad. Incluso afirmó tener conocimiento de tres ministros quienes no dejarían pasar el proyecto de Pérez Dayán.

“Así es, eso sí. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, pues según eso él le iba a poner lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver lo de la participación y no la complicidad”, fue la respuesta de Ramos López.

“Yo le mando esto al presidente de la Corte y me dijo que si hay un solo ministro, que diga que no y que necesita tiempo para estudiarlo. Con que yo tenga dos o tres (ministros) que le digan no, no, espérate tantito, lo paran eh. Tenemos tres o cuatro ministros, que nomás no se le van a dejar pasar”, refirió Gertz al fiscal Juan Ramos López.

Finalmente, la Corte ordenó la libertad inmediata de Alejandra Cuevas al reconocer que se utilizó una figura inexistente en el código penal de la Ciudad de México para meterla a la cárcel: la de garante accesoria.