¿Cuándo es el último día para registrarse en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Ya se acerca la fecha límite para que estudiantes universitarios de todo el país puedan registrarse para obtener la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que otorga el Gobierno Federal y el cual consiste en un apoyo mensual de 2 mil 575 pesos.

De acuerdo con el calendario de actividades, el tiempo se agota para los interesados en recibir esta ayuda, pues solo tendrán hasta el final de septiembre para realizar su solicitud al Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Recuerda que este apoyo se renueva cada ciclo escolar y está dirigido a aquellos jóvenes que se encuentran estudiando una licenciatura o cursando una carrera de nivel superior en escuelas públicas catalogadas como prioritarias; de manera que puedan continuar y finalizar sus estudios.

Este es el último día para el registro en el SUBES

De acuerdo con el calendario de actividades de la Convocatoria Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023-2, será el próximo 29 de septiembre de 2023 cuando cierre el registro de solicitud mediante el SUBES, por lo que tienes hasta ese día para ingresar tus datos y activar la ficha escolar para solicitar el apoyo.

Toma en cuenta que los aspirantes de licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o profesional asociado para nuevo ingreso, así como los estudiantes que fueron becarios del Programa en el bimestre inmediato anterior y que no hayan causado baja en su IPES, deberán registrar su solicitud de beca para recibir los pagos a través del SUBES.

De igual forma, se advierte que las solicitudes canceladas por el/la aspirante o que no hayan sido finalizadas no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección. Y es que una vez que la solicitud fue cancelada, ya no se podrá postular nuevamente durante el proceso actual.

Requisitos y paso a paso para registrarte

Para postular a esta beca, debes cumplir con una serie de condiciones establecidas en Reglas de Operación 2023:

Ser alumno/a de licenciatura, ingeniería, técnico superior universitario o profesional asociado con inscripción en el periodo escolar vigente.

Estar inscrito/a en alguna de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que sea considerada como prioritaria.

que sea considerada como prioritaria. Ser de bajos ingresos y tener hasta 29 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

No recibir de manera simultánea otra beca para el mismo fin.

Tener a la mano tu CURP y correo electrónico.

Para registrarte y realizar tu solicitud, primero deberás crear un usuario en la página del SUBES, para ello necesitarás tu Clave Única de Registro de Población. Después, deberás iniciar sesión y en el apartado de ‘Información Escolar’ debes cerciorarte de que tus datos personales, compartidos por tu escuela, sean correctos.

Posteriormente, activa tu ficha escolar. Una vez que hiciste este paso, dirígete al menú ‘Solicitud’ y elige la opción de ‘Solicitar beca’. Después, en ‘Programas Disponibles’ tendrás acceso al catálogo de becas con enlaces para conocer los detalles y requisitos.

Ya que elegiste la beca en la que postularás (Jóvenes Escribiendo el Futuro), deberás llenar tu Cédula de información dividida por pestañas. Notarás que lo has hecho de la forma correcta, cuando las celdas cambien a un tono más oscuro. Luego, acepta los términos y condiciones de la carta de presentación y después regresa a la sección ‘Solicitar esta beca’.

Te aparecerán los apartados: Folio, Beca, Vigencia y Estatus. Si llenaste los mismos correctamente, entonces el estatus cambiará a ‘Finalizada’, señalando que el proceso fue completado. Finalmente, el siguiente paso es imprimir tu acuse, ya que es la manera de comprobar que hiciste tu registro.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023?

Si ya realizaste tu registro y solo estás esperando la resolución, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez señalo que será durante la última semana de octubre cuando se publiquen los resultados en la misma página donde se realizará el registro, así como en el sitio web https://www.gob.mx/becasbenitojuarez.