¿Adán Augusto López se sumará a la campaña de Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum, quien recientemente fue confirmada como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, sostuvo este sábado una reunión con su compañero de partido, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La reunión, ocurrida en el Hotel Hilton del centro de la Ciudad de México, fue por la tarde. En un mensaje en X (antes Twitter), la exjefa de Gobierno confirmó que “asistimos a reunión con el equipo de nuestro compañero Adán Augusto. Vamos a caminar unidos por la transformación y el bien de nuestro pueblo”.

Hoy por la mañana tuvimos reunión con el presidente, la secretaria general y el secretario de organización de nuestro partido Morena: @mario_delgado, @CitlaHM y @JAlejandroPenaV para ultimar detalles del Consejo Nacional de Morena que se llevará a cabo el día de mañana. Después… pic.twitter.com/lJ84P71cEu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 9, 2023

Sheinbaum no ha dado más información al respecto de un posible cargo o papel para Adán López. El exsecretario y ex ‘corcholata’ tampoco ha confirmado desde su cuenta personal.

No obstante, circuló un mensaje en X escrito por Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), en el que afirmaba que “Adán Augusto López se suma como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum”.

Pero el mensaje de Villamil fue borrado de redes sociales.

Quien sí compartió un mensaje similar fue José Narro Céspedes, senador de Morena: “felicitamos al Lic. Adán Augusto quien será el coordinador de campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum, Adán es un gran estratega”.

El senador José Narro C. afirmó que Adán Augusto acompañará la campaña de Sheinbaum. (X: @NarroJose)

Sheinbaum Pardo y Adán López Hernández compitieron por el cargo de la coordinación de la 4T junto con otros morenistas como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, así como con Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (PVEM).

No obstante, fue la política quien fue nombrada ganadora del proceso interno de Morena apenas este miércoles 6 de septiembre, en medio de las fuertes críticas por parte de Ebrard y su equipo, quienes abandonaron el lugar del conteo de votos por “inconsistencias”.

Después de esto, el excanciller Ebrard Casaubón ha señalado que definirá una nueva estrategia pues no ve que haya espacio para él en Morena y ha afirmado que sí estará en la boleta presidencial de 2024.

En medio de todo esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó ‘la batuta’ del movimiento a Sheinbaum, quien eventualmente será la virtual candidata presidencial el próximo año.

Omar García Harfuch renuncia a Seguridad CDMX para irse con Sheinbaum

Omar García Harfuch renunció este sábado como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Luego de su salida de la dependencia, Harfuch anunció que se separaba del cargo para colaborar con Sheinbaum Pardo.

“Como lo he expresado siempre, ‘ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas’, por esta razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra. Claudia Sheinbaum, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, indicó García Harfuch en un mensaje en X.

Esto ocurrió luego de que se especulara que el secretario dejaba su puesto para contender por la candidatura para ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México el próximo año.

Elecciones 2024: Las fechas más importantes rumbo a los comicios

El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó el jueves 7 de septiembre de forma oficial el proceso rumbo a las elecciones de 2024, que tendrán como protagonista los comicios del 2 de junio en los que se renovará la Presidencia de la República.

Con este arranque, inician varios procesos electorales.

Se espera que las precampañas inicien hasta el 13 de noviembre, con su culminación el 3 de enero de 2024.

En ese periodo, las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena) y Xóchitl Gálvez (Frente Amplio por México) podrán hacer reuniones públicas, marchas, asambleas y otros eventos para obtener respaldo ciudadano.

Será hasta febrero de 2024 cuando las aspirantes puedan registrarse como candidatas presidenciales.