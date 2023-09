Ricardo Monreal llama a Marcelo Ebrard: Todos lo necesitamos

Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña reconocieron que los resultados de las encuestas no les favorecieron e hicieron un llamado a la unidad para ganar las elecciones 2024.

Ricardo Monreal, quien obtuvo entre 5 y 6 puntos en todas las encuestas, y Gerardo Fernández Noroña llamaron a Marcelo Ebrard a respetar los acuerdos tomados y que tiene cabida en el movimiento.

“Don Quijote de la Mancha siempre comentaba como una de las urgencias desfacer agravios y enderezar entuertos, eso es lo que tenemos que hacer, que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard que todos lo necesitamos. No actuemos de manera facciosa y llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria”, dijo el senador con licencia.

En el caso del diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, recordó que en cada una de sus intervenciones en las asambleas públicas llamó a la unidad del pueblo y del movimiento, y que ha sido enfático en decir que quien rompa “se lo va a chupar la bruja”.

“En todas mis asambleas informativas hice un llamado a la unidad, del pueblo, del movimiento y de los partidos del movimiento. Nadie sobra, nadie es innecesario, todos tenemos un lugar en este movimiento.

“La derecha se relame los bigotes, piensa que vamos a perder, pero yo también, con mi compañero Ricardo Monreal comparto que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja, políticamente hablando”, dijo Noroña

Ambos llamados surgen luego de que Marcelo Ebrard no se presentara a la presentación de los resultados y, durante todo el día, denunció irregularidades y ha dejado abierta la posibilidad de romper con Morena.

‘Corcholatas’ derrotadas se suman a Claudia Sheinbaum

Los cuatro aspirantes a la coordinación de la continuidad de la Cuarta Transformación felicitaron a Claudia Sheinbaum, y no dudaron en manifestarle su apoyo para que se convierta en la primera presidenta de México.

“Yo quiero decirle a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo, que la respeto, la reconozco y que estaré luchando donde esté para que logremos que la Cuarta Transformación ratifique el triunfo en el 2024″, indicó Ricardo Monreal.

En el mismo sentido se expresaron Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes se comprometieron a trabajar de la mano con la exjefa de Gobierno de la CDMX para que gane las elecciones presidenciales en 2024.