Respeto a todos y veo un solo color: México, afirma Xóchitl en el Ángel

Ante un abarrotado Ángel de la Independencia, Xóchitl Gálvez aseguró que con el Frente Amplio por México lograr “la victoria es posible”, por lo que llamó a trabajar no sólo para ganar la elección presidencial, sino el Congreso de la Unión, las gubernaturas, los Congresos estatales y alcaldías, a fin de “cambiar de raíz” lo que está pasando y corregir el rumbo.

Aseguró que si en dos meses se recuperó la esperanza, la oposición puede ganar en 2024 y acabar con las ofensas, insultos, la descalificación y la división de los mexicanos.

En ese sentido indicó que el Frente va más allá de los partidos, y recordó que ella no tiene militancia política ni filias ni fobias; “soy políticamente daltónica, sólo veo un color, el color de México”, dijo. Por ello, abrió las puertas “a todas y a todos los de buena fe que se quieran sumar a esta lucha”.

Acompañada de representantes de los pueblos indígenas, así como de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, además de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, la senadora hidalguense recibió la constancia que la acredita como responsable para la construcción del Frente y aseguró que respetará y trabajará para los pueblos indígenas, “porque soy parte de ustedes”.

Ofreció respeto también para las mujeres, “porque soy una de ustedes; su lucha por la igualdad es mi lucha; defenderé su vida y su integridad como la mía; cuidaré a sus hijos como a los míos; cuenten y contarán conmigo”.

Hizo énfasis en que respetará a “la clase media, a las madres buscadoras, a los papás de niños enfermos, a los ambientalistas que exigen respeto a la Tierra, a científicos y académicos, a doctores y enfermeras, a periodistas y a todos aquellos que se han visto afectados y maltratados por el gobierno, que se convirtió en una pandilla, la de la ‘4T’, que siguen juntos, pero no hicieron historia”.

Gálvez Ruiz expuso las tres cosas que quiere hacer: “Uno, escuchar a todas las voces y a todas las personas. Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más. En el segundo punto, incluir a todas y a todos. Tercero, respetar a los mexicanos”.

Además, dijo que “hay tres cosas que no hará: primero, no vamos a seguir dividiendo a México. Segundo, no vamos a recurrir a la ofensa. México necesita una presidenta que respete a todas y a todos, que gobierne para todas y para todos. Y, tercero, no vamos a engañar ni manipular a la gente, les diré siempre la verdad, por dolorosa que sea”.

Resaltó que “hace apenas unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados: no hay oposición. Y hoy hay oposición”.

“Que se oiga fuerte y claro: aquí está la oposición. En muy poco tiempo le dimos la vuelta al pesimismo. Me lo dicen en las calles, me lo dicen en las plazas, juntos recuperaremos la esperanza”, sostuvo.

Expuso que “la meta es muy clara, vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional. Esa puerta lleva cinco años cerrada; la cerraron con mentiras, con insultos, con odio, para todos los que no piensan como ellos”.

Agradeció que “llegamos aquí gracias a la disposición del PAN, del PRI, del PRD, para unirse por un bien superior: defender la República y sus instituciones. Gracias, Marko (Cortés), Alito (Moreno) y Jesús (Zambrano)”.

Al finalizar, convocó “a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente”.