‘Momentos que mantienen humilde’ a Xóchitl Gálvez: Así ha protestado contra AMLO y Morena

La popularidad de la senadora panista Xóchitl Gálvez ha crecido ‘como la espuma’ en los meses recientes, desde que su aspiración por ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México se convirtió en la ambición por ser la aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), rumbo a 2024.

Gálvez Ruiz, de 60 años, ha sido la opositora que más frontalmente se ha enfrentado al presidente Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, lo que le ha otorgado una gran visibilidad en la opinión pública que ahora intentará emplear a su favor.

Apenas esta semana, los partidos que conforman al FAM (PRI, PAN y PRD) le expresaron su respaldo como coordinadora de dicho movimiento y le entregarán el respectivo reconocimiento este domingo 3 de septiembre.

Gálvez Ruiz se desempeña más actualmente como senadora por el PAN, desde donde ha aprovechado cada oportunidad para lanzar mensajes hacia López Obrador y Morena. Los siguientes son algunos de esos momentos.

Los momentos ‘curiosos’ de Xóchitl en el Senado

Pese a que durante buena parte de su carrera ha destacado como una política más bien moderada dentro de un partido manchado por asuntos como la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que derivó en niveles de violencia inauditos, ha sido durante esta última etapa en el Senado cuando Gálvez ha dado rienda suelta a su lado más aguerrido.

La primera de sus sonadas ocurrencias sucedió el 29 de marzo de 2022, cuando llevó al Senado una réplica elaborada con piezas de Lego de la conocida como “Casa Gris”, la cuestionada propiedad de un contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que José Ramón López, hijo de López Obrador, vivió en Houston, Estados Unidos.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”, dijo entonces.

Senadores del grupo parlamentario PAN, entre ellos Xóchitl Gálvez, presentaron una versión de juguete de la 'Casa Gris' (2022). (Cuartoscuro)

Después, en diciembre del año pasado, acudió a la Cámara Alta disfrazada de dinosaurio para protestar contra la polémica reforma electoral propuesta por el mandatario, portando un cartel en el que se leía “Jurassic Plan” e interrumpiendo la sesión por varios minutos.

En el momento, ocurrido en diciembre de 2022, Gálvez comparó la reforma electoral con la época de los dinosaurios y afirmó que la iniciativa era “un retorno a la época del PRI”.

Xóchitl Gálvez se disfrazó de dinosaurio para descalificar una propuesta legislativa de Morena. (Cuartoscuro)

La última de sus estrambóticas protestas fue el pasado abril, cuando se encadenó a la tribuna de la sede alterna del Senado, Xicoténcatl, donde legisladores de Morena se disponían a sesionar durante la noche, para exigir el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Nuestra Xóchitl fue la única de la oposición que fue a esperar a los senadores de Morena, la única encadenada a la democracia, la que sale a luchar por las y los mexicanos💪🇲🇽



Gracias @Pablo_AldMar por tan certeras palabras🙌🏻 pic.twitter.com/8ZiCLB7GyE — Xochilove.rs ❌ (@xochilove_rs) April 30, 2023

Con información de EFE.