‘Bla, bla, bla, mentira’: Xóchitl Gálvez descalifica el Quinto Informe de Gobierno de AMLO

El quinto informe de gobierno de AMLO no fue en la CDMX por primera vez desde que asumió la Presidencia. (Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, reaccionó al quinto informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de X, la panista escribió: ‘’Les resumo el informe: Bla, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira’'.

Agregó el hashtag ‘’#síhayquintomalo’', como referencia al informe del morenista. Los internautas de inmediato respondieron, ‘’Pensé que leía a un niño de 5 años, pero me di cuenta que era la senadora Xóchitl’', indicó el usuario Juan Carlos Jiménez.

Esta publicación en redes se suma a ‘’la guerra’' que ha habido las últimas semanas entre AMLO y la panista, que ahora será la candidata a la presidencia, en las elecciones 2024 de la oposición.

Les resumo el informe:



Bla, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira,

bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla, bla, mentira, bla, bla, bla,… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 1, 2023

¿Cuáles son los apodos que AMLO le ha puesto a Gálvez?

En las mañaneras, AMLO se ha referido a la aspirante presidencial, en distintas ocasiones, como ‘la señora X’ y, el martes se refirió a Xóchitl como ‘la innombrable’.

Ello, luego de mencionar que el bloque conservador quiere regresar por sus fueros y que ha impuesto una serie de amparos a la construcción de sus megaobras como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Este grupo de Claudio X. González, Gómez Mont, este Carbajal, todos estos. No está aquí Cossío, pero es otro, el asesor jurídico. Puro abogado del bloque conservador, del régimen de corrupción que prevalecía, que quieren regresar por sus fueros, por eso están en todo. Estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, estos fueron los de los amparos en el Tren Maya y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable”, expresó AMLO.

El pasado lunes 7 d agosto, el jefe del Ejecutivo ya había dicho que no mencionaría nuevamente a Xóchitl Gálvez dentro de su mañanera; sin embargo, lo volvió a hacer.

“O sea, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre”, dijo AMLO.