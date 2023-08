Xóchitl Gálvez ‘coquetea’ con MC: Diputados locales ‘naranjas’ de Guadalajara se reúnen con ella

Xóchitl Gálvez, aspirante a ser candidata presidencial en las elecciones 2024 por el Frente Amplío por México, visitó Guadalajara, donde se reunió con diputados locales del partido Movimiento Ciudadano.

La propia senadora panista reveló que “me he encontrado con diputados locales de diferentes estados, la verdad, que se me han acercado para decirme ´somos de MC y, ojalá, nos encantaría ir juntos”, comentó.

Por eso, en su gira por el estado de Jalisco, que gobierna Enrique Alfaro, de MC, anunció que, de ganar la candidatura presidencial de la oposición, buscará en septiembre a la dirigencia nacional del partido “naranja” para que se sume a su proyecto.

También informó que hablaría y saludaría, en algún momento de su gira de este miércoles por Guadalajara, a Alfaro, a quien calificó como “un hombre honesto, brillante y trabajador”.

Sin embargo, ante las públicas diferencias internas expresadas en MC por aliarse o no con la oposición, se dijo “totalmente respetuosa de lo que pase dentro de MC, no me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de influir en alguna decisión. No he tenido ese diálogo con los compañeros MC”.

En Guadalajara ya llegó la marea de la #eXperanza.



¿Qué esperas para ser parte del #SueñoMeXicano? 🤞🏼#XóchitlVa pic.twitter.com/PHbf5Z1WAO — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 24, 2023

¿Cómo quiere trabajar Gálvez con MC?

En conferencia en la Universidad de Guadalajara, Gálvez aclaró que su intención es sumar los liderazgos de todo MC, como el de Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio y Patricia Mercado.

La aspirante a coordinar la construcción del FAM recalcó que el partido que encabeza Dante Delgado “debe de estar preocupado por lo que está pasando en el país y la destrucción que hace Morena en diversos ámbitos”, pero insistió que en este momento tiene que ser “respetuosa de la situación que está pasando el instituto político”.

La panista permanecerá en la entidad este jueves y luego de visitar el municipio de Zapopan, por la noche acudirá al cuarto foro regional del FAM en la ciudad de Guadalajara.

Con información de Víctor Chávez.