‘Superfarmacia’ de AMLO: ¿Cuándo abrirá y cómo repartirá los medicamentos?

La ‘solución’ para el desabasto de medicamentos en México propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene fecha de inicio, reveló el mandatario en su ‘mañanera’ de este 23 de agosto.

“En diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso”, dijo sobre su idea anunciada a principios de este mes.

En esa ‘mañanera’, López Obrador comentó que esa farmacia sería “una salida definitiva” al problema de abasto de medicinas que se ha presentado durante el sexenio.

¿Cómo funcionará la ‘superfarmacia’ de AMLO?

El mandatario explicó este miércoles que la farmacia funcionará como un almacén en el que estarán “todos los medicamentos que hay en el mundo”.

“Será una gran farmacia donde habrá de todo. Si hay que conseguir los medicamentos de la India, los vamos a traer; desde China, Francia, Corea del Sur, donde estén. Vamos a tener todos los medicamentos”, remarcó.

La ‘superfarmacia’ tendrá un sistema que estará conectado todos los hospitales y centro de salud públicos de México, apuntó.

“Si en un centro de salud, en un hospital, falta un medicamento se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día”, aseguró el presidente.

López Obrador agregó que la consolidación de este sistema es posible gracias a que “ya no existe la corrupción” en la compra de fármacos

“Compraban las medicinas a 10 empresas que ni siquiera las fabricaban, eran las que tenían las relaciones, las intermediarias... Todo eso se está haciendo a un lado para garantizar la salud del pueblo”, detalló.

#EnLaMañanera | “Si hay que conseguir los medicamentos en la #India o en #China, se van a traer: vamos a tener todos los medicamentos del mundo”: #AMLO afirma que en diciembre de 2023 se tendrá un almacén para surtir fármacos y medicinas en regiones del país que no la dispongan. pic.twitter.com/LrfImbs3pD — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 23, 2023

¿Qué dicen los expertos sobre la ‘superfarmacia’ de AMLO?

José Narro, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, calificó la propuesta como “una ocurrencia más” del presidente, destacando que prueba que López Obrador desdeña el apoyo de expertos para solucionar el problema de abasto de medicinas.

En tanto, la abogada Sonia Rocha, asesora legal de los colectivos ciudadanos Movimiento por la Salud y la Integridad Social; Quimios sí, Medicamentos sí; Movimiento Nacional por la Salud de Papás de Niños con Cáncer, entre otros, consideró que la propuesta presidencial “no solo es una ocurrencia, es una burla y con dolo”.

“Si no ha podido siquiera hacer la compra consolidada, no ha podido garantizar la distribución de las quimioterapias, promete que ya van a llegar y no llegan, y a las denuncias de los colectivos ciudadanos responde con descalificaciones”, dijo.

Con información de Víctor Chávez