“Confío en la encuesta, pero no en lo que hace otra gente”, dice Ebrard

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena Marcelo Ebrard sostuvo que el problema no está en la manera en la que se va a llevar a cabo la encuesta ni en la población, sino en la actuación de otras personas.

En un mensaje a medios después de un foro ciudadano en Chalco, Estado de México, el excanciller sostuvo que está seguro del proceso.

“Yo confío en la encuesta y en la gente. En lo que no confío es en lo que hacen otras gentes”, aseveró.

Previamente, había acusado a Claudia Sheinbaum de llevar a cabo actos como acarreo, guerra sucia y hasta la señaló por haber utilizado a la Secretaría del Bienestar a su favor.

Por otro lado, y a pesar de las denuncias hechas, Ebrard sentenció que seguirá en el proceso, ya que no está interesado en otro cargo.

“No pienso en ningún otro cargo que no sea la Presidencia. No es que haya soberbia, ya fui diputado. Esa es otra etapa de mi vida. Ahorita es la Presidencia”, sentenció.

En este sentido, insistió en que, a pesar de que a algunos de sus compañeros no les gusta verlo en el partido, él seguirá ahí.

“Hay un grupo que le encantaría que me fuera, porque les compites, porque la gente me apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado”, afirmó.

Por otro lado, señaló que su equipo estará vigilando la manera en la que se llevará a cabo la encuesta.

“Vamos a tener nuestros 350 representantes, y en todo el país estamos pidiendo que nos informen de cualquier cosa que les parezca querer influir de manera irregular a la gente”, declaró.

Según el aspirante, realizará estos esfuerzos con el objetivo de que los cuestionamientos se lleven a cabo de forma transparente, aunque también pidió a sus simpatizantes que alerten si encuentran alguna irregularidad.

“Nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestro compromiso es que se respete el proceso. Ha costado mucho trabajo, es la primera vez en la historia que le vamos a preguntar a la gente. Hay que defenderlo”, sentenció.

Al ser cuestionado sobre el reclamo que realizó la semana pasada, en el que sostuvo que Sheinbaum ha llevado a cabo actos que van en contra de lo acordado y pidió que Morena actúe al respecto, consideró que sí sirvió de algo.

“(El llamado) tiene sus efectos. Hay preocupación en el partido, hay acciones que se están tomando. Sí tiene un impacto”, dijo.

Sin embargo, insistió en que los presuntos actos de acarreo, guerra sucia y uso indebido de secretarías de gobierno para favorecer a un aspirante no serán suficiente para que lo puedan derrotar.

“(Lo han hecho hasta ahorita) sin éxito. No les ha alcanzado. No veo que vayan a tener con todas esas cosas. Ya a estas alturas lo que te puedo decir es que es una decisión real”, aseguró.

Ebrard también concluyó que estos actos pueden ser producto de la desesperación y la inseguridad.

“Están preocupados de lo que la gente va a decir, y si dicen que no van a responder quiere decir que ese día van a responder lo que ellos quieran”, aseguró.

Por ello, reiteró que “los acarreos no les van a alcanzar. Ya que cada quien haga lo que considere en ese sentido, pero no te alcanza eso. No vas a convencer a la gente así”.

Ebrard ha sido crítico del proceso previo a la encuesta que se llevará a cabo a finales de este mes y con el que se decidirá al candidato presidencial guinda.