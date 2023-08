Marcelo Ebrard pide proteger el voto libre y secreto en la encuesta

Acompañado de centenares de ciclistas, Marcelo Ebrard encabezó este domingo en el Estado de México la Rodada por Marcelo, a la usanza que desde hace dos décadas él mismo convirtió en una sana costumbre cuando fue jefe de Gobierno de la capital del país.

“Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con grupos de ciclismo, que lo que haces es tener solidaridad”, explicó. “Lo segundo es crear algunas alternativas para el problema de movilidad, que es grave en esta zona, y, tercero, del ciclismo surgen otras iniciativas que tienen que ver con arte, que tienen que ver con convivencia: es comunidad”.

En Chalco, donde encabezó un foro con jefas de hogar, Marcelo anunció que estamos a muy pocos días de la encuesta interna de Morena con la que se elegirá al coordinador de los comités de defensa de la 4T: “Nos ha costado mucho trabajo, porque propusimos que hubiese una boleta para que ustedes decidan libremente —ojo: libremente—”. “Tenemos que hacer como una función si se quiere pedagógica en cuanto a que es una boleta redonda”, explicó. “Es un voto libre y secreto.

Nadie te puede condicionar de ninguna forma para emitir tu voto. Eso es lo que queremos proteger, defender y promover.” Marcelo reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por respaldar que se consulte al pueblo: “Eso es un gran avance para México, porque nunca nos habían preguntado. Nos ponían al candidato o a la candidata ¿y a ustedes les preguntaban”, inquirió.

“Y luego te van a ver para que votes.” Multado por pensar Antes de explicar las estrategias que ha planteado a partir de los sueños e inquietudes recopilados durante sus recorridos por el país, Marcelo preguntó a la audiencia si alguna vez los ha multado el INE: “Pues también los van a multar, porque dice el INE que los que andamos pensando cosas nuevas y que las compartimos… pues nos multaron”.

Marcelo dijo que en los siguientes seis años hay que construir el segundo nivel para los cimientos de la primera etapa de la 4T y reiteró que el anhelo es un país con igualdad de género, donde exista un sistema nacional de cuidados: “Propuse —ya pagué la multa— un programa social.

¿Cuál es el siguiente programa social que debe hacer la 4T? Un apoyo de 3000 pesos al mes para las mujeres que mantienen su familia solas”. “Vamos a hacer Casas Violeta, vamos a apoyar a las mujeres y vamos a reducir la pobreza: en resumen, eso es lo primero que queremos hacer”, abundó, y asimismo refirió sus estrategias de seguridad y para un sistema universal de salud.

Marcelo narró pasajes de su vida incluidos en su libro El camino de México: su infancia en una familia numerosa, su primer viaje a Estados Unidos y el contraste entre ambos lados de la frontera, así como las enseñanzas de su abuela, quien, por ejemplo, lo hizo consciente de que los mayas sabían desde un milenio antes que en Europa que la Tierra es redonda.

Desde entonces, a los 10 años de edad, se preguntaba qué podría hacer él en el futuro para lograr un país sin violencia, pobreza ni desigualdad: “Por eso hoy estoy aquí ante ustedes. Si no, no estaría”, afirmó.

“Por eso apoyé a Andrés Manuel López Obrador en el año 2000″, dijo. “Estamos por una causa y no por un puesto: por eso lo apoyé”, y por eso aceptó ser jefe de la Policía capitalina cuando recibió la invitación en 2002: “Anduve en patrullas, anduve en operativos y aprendí muchísimo, muchísimo, para empezar, escuchando a los policías”.

“Si yo les digo algo sobre seguridad, sí sé de qué estoy hablando. No es que alguien me lo dijo. Sí me metí a Tepito, sí nos metimos a muchas zonas difíciles para proteger a la gente. Y sí lo podemos hacer.”

El excanciller reiteró que se ha formado en la adversidad y que en cada encomienda ha demostrado que tiene la capacidad para atender y dar solución a los temas planteados en sus recorridos. Por ejemplo, su experiencia para afrontar una pandemia y salvar las vidas de millones de mexicanas y mexicanos, así como para salir airoso en las negociaciones más difíciles con líderes mundiales.