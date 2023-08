Los apodos que AMLO le puso a Xóchitl Gálvez para referirse a ella en la mañanera

Pese a que las autoridades electorales han hecho un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para no nombrar a Xóchitl Gálvez en su conferencia matutina, el mandatario ha encontrado la manera de mencionar a la panista, a través de nuevos apodos.

En las mañaneras, AMLO se ha referido a la aspirante presidencial, en distintas ocasiones, como ‘la señora X’ y, el martes se refirió a Xóchitl como ‘la innombrable’.

Ello, luego de mencionar que el bloque conservador quiere regresar por sus fueros y que ha impuesto una serie de amparos a la construcción de sus megaobras como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Este grupo de Claudio X. González, Gómez Mont, este Carbajal, todos estos. No está aquí Cossío, pero es otro, el asesor jurídico. Puro abogado del bloque conservador, del régimen de corrupción que prevalecía, que quieren regresar por sus fueros, por eso están en todo. Estos fueron los de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, estos fueron los de los amparos en el Tren Maya y estos son ahora los amparos a favor o defendiendo a la innombrable”, expresó AMLO.

El pasado lunes 7 d agosto, el jefe del Ejecutivo ya había dicho que no mencionaría nuevamente a Xóchitl Gálvez dentro de su mañanera; sin embargo, lo volvió a hacer.

“O sea, tengo que informar que ya no voy a hablar de la señora o no voy a pronunciar su nombre, creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre”, dijo AMLO.

El problema con AMLO no es la libertad de expresión, asegura Xóchitl Gálvez

Este miércoles 9 de agosto, Xóchitl Gálvez remarcó que su problema con el presidente no es la libertad de expresión, sino el acceso que tiene a “información confidencial, privada de las personas, y la hace pública indebidamente para dañarlas”.

“Tengo derecho a enojarme porque se trata de información fiscal, bancaria, financiera, que sólo tiene acceso a ella, el SAT, la UIF, la CNBV. El presidente no tiene acceso a ella, pero alguien se la entrega para dañar políticamente a una persona. Comete el delito al obtenerla, pero además difundirla”, detalló durante una entrevista en el Senado.