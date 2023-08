Nuevos libros de texto: Él es Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP

“Por la Nueva Escuela Mexicana, por los libros de texto, por la reivindicación del maestro, doy la vida, vengan por ella”, afirmó Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras la polémica que desató la semana pasada el contenido de los nuevos libros.

Esto, después de que un medio de comunicación nacional lanzó una campaña para señalar que los libros promovían el comunismo y que gobiernos estatales de oposición rechazarán su distribución en las escuelas públicas de dichas entidades.

Max Arriaga -responsable del rediseño y contenido de los libros de texto gratuitos en México- no se ha quedado callado y defendió su trabajo y afirmó que defenderá el contenido de los nuevos libros de texto con su vida... “pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado... ¡Me encontrarán trabajando!”, dijo.

¿Quién es Marx Arriaga?

Marx Arriaga es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid con diploma de estudios avanzados por la misma Universidad.

Maestro en Teoría Literaria y Licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Por más de 10 años se desempeñó como profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En 2013, a solicitud de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentó el rediseño curricular a la Licenciatura en Literatura Hispanomexicana; el Diseño de recursos informáticos para la didáctica de la literatura bajo el modelo de competencias, y Recursos informáticos para la incorporación de escritores chihuahuenses en la enseñanza primaria en Ciudad Juárez, entre otros trabajos.

De 2018 al 2020 se desempeñó como director general de Bibliotecas Públicas en la Secretaría de Cultura.

Promovió la reforma a la Ley General de Bibliotecas Públicas buscando la dignificación del bibliotecario, eliminar su precariedad laboral, así como alcanzar, en el ámbito administrativo, el reconocimiento de estos espacios en los Planes y Programas de Desarrollo federales, estatales y municipales.

En 2015 fue galardonado por sus materiales didácticos destinados al fomento a la lectura con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta.

Es autor de múltiples artículos indexados y de más de un centenar de conferencias y talleres nacionales e internacionales.